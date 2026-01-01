Utilizzare Slack
Dai canali alla ricerca, scopri come funziona Slack dalla A alla Z.
Come utilizzare i canvas
Pianifica quello che devi fare e dai priorità alle attività importanti con un canvas privato.
Organizza le priorità e collabora ai punti d’azione nel canvas in una conversazione con messaggio diretto.
Aggiungi al canvas in un canale le risorse a cui si fa spesso riferimento, in modo che gli altri membri del team possano trovarle senza dover cercare o scorrere all’interno della conversazione.
Crea fino a tre colonne per testo, elenchi e immagini, poi trascina facilmente ogni colonna per riorganizzarla a tuo piacimento.
Incorpora i workflow in un canvas in modo che i colleghi possano trovarli e utilizzarli facilmente per inviare informazioni, creare richieste e altro ancora.
Crea un elenco facile da consultare dei membri di un team in modo che le altre persone sappiano chi è coinvolto in un progetto o in una riunione specifica.
Fantastico!
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