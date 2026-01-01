Usar o Slack
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Se o proprietário de um canvas ou de uma lista for
desativado de seu workspace ou da organização Enterprise, um proprietário ou administrador poderá transferir a propriedade dos canvas e das listas para um novo membro. O que esperar
O proprietário do canvas ou da lista já deve ter sido desativado.
Os canvas e as listas devem ter sido compartilhados com pelo menos um membro.
Todos os canvas e as listas elegíveis serão transferidos para o novo proprietário. Não é possível selecionar canvas ou listas específicas para transferência.
Não é possível transferir canvas e listas criados por
pessoas externas ou convidados.
Reatribuir a propriedade de canvas e listas
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
Os proprietários e os administradores de workspaces podem seguir estas etapas para reatribuir listas e canvas de um membro desativado:
Clique no
nome do workspace na barra lateral.
Passe o cursor do mouse sobre
Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar membros. Clique no
ícone de três pontos ao lado do nome do membro desativado. Selecione
Transferir propriedade de canvas ou Transferir propriedade de listas e escolha um novo proprietário no menu suspenso. Clique em
Transferência de propriedade e em Confirmar.
Os proprietários e os administradores de organizações podem seguir estas etapas para reatribuir a propriedade do canvas:
Na barra lateral, clique no
nome da organização.
Passe o mouse sobre
Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em
Pessoas na barra lateral esquerda e selecione Membros. Selecione
Ver membros desativados no canto superior direito. Clique no
ícone de três pontos ao lado do nome do membro desativado. Selecione
Transferência de propriedade de canvas ou Transferência de propriedade de listas e escolha um novo proprietário no menu suspenso. Clique em
Transferência de propriedade e em Confirmar.
Quem pode usar este recurso?
Proprietários/ administradores de workspace (planos Pro e Business+) e proprietários/ administradores de organizações (planos Enterprise) Disponível em
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