Wenn der bzw. die Inhaber:in eines Canvas oder einer Liste in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation deaktiviert wird, kann ein:e Inhaber:in oder Administrator:in die Inhaberschaft an seinen bzw. ihren Canvases und Listen auf ein neues Mitglied übertragen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Der bzw. die Canvas- oder Listen-Inhaber:in muss bereits deaktiviert sein.

Seine bzw. ihre Canvases und Listen müssen mit mindestens einem Mitglied geteilt worden sein.

Alle in Frage kommenden Canvases und Listen werden an die:den neue:n Inhaber:in übertragen. Es ist nicht möglich, bestimmte Canvases oder Listen zum Übertragen auszuwählen.

Von externen Personen oder Gästen erstellte Canvases und Listen können nicht übertragen werden.



Inhaberschaft an Canvases und Listen neu zuweisen

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen und -Admins können die folgenden Schritte ausführen, um Canvases und Listen eines deaktivierten Mitglieds neu zuzuweisen: Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Mitglieder verwalten. Klicke neben dem Namen des deaktivierten Mitglieds auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Canvas-Inhaberschaft übertragen oder Listen-Inhaberschaft übertragen aus und wähle dann eine:n neue:n Inhaber:in aus dem Drop-down-Me­nü aus. Klicke auf Inhaberschaft übertragen und anschließend auf Bestätigen. Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können die folgenden Schritte ausführen, um die Canvas-Inhaberschaft neu zuzuweisen: Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Leute und wähle dann Mitglieder aus. Wähle Deaktivierte Mitglieder anzeigen oben rechts. Klicke neben dem Namen des deaktivierten Mitglieds auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Canvas-Inhaberschaft übertragen oder Listen-Inhaberschaft übertragen aus und wähle anschließend eine:n neue:n Inhaber:in aus dem Drop-down-Me­nü aus. Klicke auf Inhaberschaft übertragen und anschließend auf Bestätigen.