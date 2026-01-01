Slack benutzen
Von Channels bis hin zur Suche – erfahre genau, wie Slack funktioniert.
Weiter Zurück Aktionen,Aktivität,Zugriffs-Logs,Barrierefreiheit,hinzufügen,App hinzufügen,Mitglieder hinzufügen,Zu Slack hinzufügen,Administratoren,alle Passwörter,Analytik,Android,Mitteilung,Mitteilungen,App-Verzeichnis,App-Symbol,Apple Watch,Apps genehmigen,archivieren,Asana,Atlassian,Automatisierungs-Apps,Badge,Rechnungsdaten,Rechnungsstellung,Bitbucket,Bot-Benutzer,Box,Durchsuchen,Anrufe,Anrufe:,abbrechen,Änderungen,Channels,Channel sofort,Channel-Management,Channel-Benachrichtigung,Channel-Vorschläge,Domains beanspruchen,schließen,Unternehmenskultur,Compliance-Exporte,verfassen,Computer,Unterhaltungen,konvertierenverbinden,verknüpfte Accounts,Verbindung,verbinden,Nachrichten kopieren,erstellen,Anpassung,anpassen,Benutzerdefinierte SAML,benutzerdefiniert,Kunden-Support-Teams,Datenexporte,Datensicherheit,deaktivieren,Standard-Channels,löschen,Löschung,Slack bereitstellen,Desktop,Direktnachrichten,Verzeichnis,deaktivieren,entdecken und beitreten,Ermittlungs-APIs,Anzeigename,DMs,Bitte nicht stören,Domain,Domains,Downgrade,Dropbox,doppelte Accounts,bearbeiten,Bearbeitung,Bildung,E-Mail-AdresseE-Mail,Emoji,Emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility ManagementFührungskräfte,exportieren,abgelehnte Zahlungen,Faire Rechnungsstellung,FAQs,finden,Format,Formatierung,Framework für Apps,kostenlose Testversionen,allgemein,erste Schritte,giphy,Github-Integration,Github-Organisation,Github,Glossar,Google Apps,Google Kalender,Google Drive,Gäste,Highlights,HipChat,Personalbereich,IFTTT,importieren,Eingehende Webhooks,Integrationen,iOs,einladen,IT-Teams,JIRA,beitreten,Dran bleiben,Tastatur-Layout,Tastaturkürzel,Schlüsselbund-Zugriff,Keyword-Benachrichtigungen,Sprache,Sprachen,verlassen,Vorschau von Links,laden,Limits,Links,Linux,Mac,Workspace verwalten,Apps verwalten,Mitglieder verwalten,Marketing,Erwähnung,zusammenführen,Nachrichtenaktionen,Nachrichten werden angezeigt,Nachrichtenanzeige,Microsoft-Produkte,mobil,mobile Push,Channels übertragen,Workspaces übertragen,mehrere,stummschalten,Name,Namen,Lärm,Nonprofit-Organisationen,benachrichtigen,OneDrive,onboarden,Inhaber,Passwort,Zahlung,Zahlungen,Berechtigungen,Telefone,pinnen,Plan,Pläne,Plus-Plan,Umfragen,primäre Inhaberschaft,Datenschutzrichtlinien,Aufgaben priorisieren,geschlossen,geschlossener Channel,geschlossene Notizen und Dateien,Projekt-Management,offener Channel,Zielsetzung,Quick-Switcher,Zitat,reaktivieren,lesen,Personalbeschaffung,Referrer-Informationen,Erinnerung,entfernen,umbenennen,Aufbewahrung,Neuen Workspace anfordern,Rolle,Rollen,RSS,Vertrieb,Salesforce,SAML,SCIM,SCIM-Zugriffsrechte,Screenreader,Suche,senden,Sitzungsdauer,Nachrichten teilen,teilen,Geteilter Channel,Geteilte Channels,Seitenleiste,anmelden,abmelden,Account-Erstellungsmodus,Einmaliges Anmelden,Slack-Tag,Slack für Teams,Slack-Benachrichtigungen,Notizen und Dateien speichern,Service-Level-Agreements,ServiceNow,Account erstellen,Slack-Status,Slackbot,Slash-Befehle,Snippet,pausieren,Software-Entwickler,Sternmarkierung,Statistiken,Stride,synchronisieren,Tablets,Steuer,Threads,Zeitzone,Tipps,To-do-Listen,Thema,Triage-Channels,Nutzungsbedingungen,Trello,Fehlerbehebung,Schwierigkeiten beim Empfang,Tour,Twitter,Zwei-Faktor-Authentifizierung,Ungelesene Nachrichten,Updates,Upgrade,hochladen,Benutzername,Benutzergruppen,URL,Urlaub,Anbieter- und Überweisung,Video,Audio-Anruf,Audio,was ist,Was ist wichtig,auf Positivliste setzen,Windows Phone,Windows,Arbeiten in,Workspace-Apps,Anfragen für Workspace-Erstellung,Workspace-Auffindbarkeit,Workspace-Einstellungen,Wunderlist,deine Aktionen,Zapier,zoom,Funktionen,#allgemein,Dateispeicherung,Beiträge,Dark Mode,Design,Workflow-Builder,Audio,Video,Bildschirmfreigabe,Workflows,Outlook-Kalender,Eingeladene Mitglieder,Inhaberschaft übertragen,Positivliste,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Starke Kundenauthentifizierung,CSVTextdatei,Arbeitszeiten, Suche nach „[term]“ [n]+ weitere Ergebnisse anzeigen → Canvas- oder Listen-Inhaberschaft neu zuweisen
Wenn der bzw. die Inhaber:in eines Canvas oder einer Liste in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation
deaktiviert wird, kann ein:e Inhaber:in oder Administrator:in die Inhaberschaft an seinen bzw. ihren Canvases und Listen auf ein neues Mitglied übertragen. Danach läuft es folgendermaßen ab:
Der bzw. die Canvas- oder Listen-Inhaber:in muss bereits deaktiviert sein.
Seine bzw. ihre Canvases und Listen müssen mit mindestens einem Mitglied geteilt worden sein.
Alle in Frage kommenden Canvases und Listen werden an die:den neue:n Inhaber:in übertragen. Es ist nicht möglich, bestimmte Canvases oder Listen zum Übertragen auszuwählen.
Von
externen Personen oder Gästen erstellte Canvases und Listen können nicht übertragen werden.
Inhaberschaft an Canvases und Listen neu zuweisen
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
Workspace-Inhaber:innen und -Admins können die folgenden Schritte ausführen, um Canvases und Listen eines deaktivierten Mitglieds neu zuzuweisen:
Klicke in der Seitenleiste auf deinen
Workspace-Namen.
Bewege den Mauszeiger über
Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Mitglieder verwalten.
Klicke neben dem Namen des deaktivierten Mitglieds auf das
Symbol mit den drei Punkten. Wähle
Canvas-Inhaberschaft übertragen oder Listen-Inhaberschaft übertragen aus und wähle dann eine:n neue:n Inhaber:in aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke auf
Inhaberschaft übertragen und anschließend auf Bestätigen.
Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können die folgenden Schritte ausführen, um die Canvas-Inhaberschaft neu zuzuweisen:
Klicke in der Seitenleiste auf den
Namen deiner Organisation.
Bewege den Mauszeiger über
Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf
Leute und wähle dann Mitglieder aus. Wähle
Deaktivierte Mitglieder anzeigen oben rechts. Klicke neben dem Namen des deaktivierten Mitglieds auf das
Symbol mit den drei Punkten. Wähle
Canvas-Inhaberschaft übertragen oder Listen-Inhaberschaft übertragen aus und wähle anschließend eine:n neue:n Inhaber:in aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke auf
Inhaberschaft übertragen und anschließend auf Bestätigen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaber:innen/ -Admins (Pro- und Business+ Pläne) und Organisationsinhaber:innen/ -Admins (Enterprise-Pläne) Verfügbar für
kostenpflichtige Pläne Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!