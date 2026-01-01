Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda: aprende a usar Slack, de la A a la Z.
Continuar Anterior Acciones,actividad,registros de acceso,accesibilidad,añadir,añadir una aplicación,añadir miembros,añadir a Slack,administradores,todas las contraseñas,análisis de datos,android,aviso,avisos,Directorio de Aplicaciones,icono de la aplicación,Apple Watch,aprobar aplicaciones,archivar,Asana,Atlassian,aplicaciones para automatizar,alerta,información de facturación,facturación,Bitbucket,usuario bot,box,explorar,llamadas,Llamadas:,cancelar,cambios,canales,canal al instante,gestión de canales,notificación de canales,sugerencias de canales,reclamar dominios,cerrar,cultura de la empresa,exportación de datos plus,redactar,ordenadores,conversaciones,convertir,conectar,cuentas conectadas,conexión,conectando,copiar mensajes,crear,personalización,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipos de atención al cliente,exportación de datos,seguridad de los datos,desactivar,canales predeterminados,eliminar,eliminación,implementar Slack,escritorio,mensajes directos,directorio,desactivar,descubrir y unirse,Discovery API,nombre de Slack,mensajes directos,no molestar,dominio,dominios,bajar de nivel,dropbox,cuentas duplicadas,editar,editando,educación,dirección de correo,correo electrónico,emoji,emoticonos,Enterprise Grid,gestión de movilidad empresarial,ejecutivos,exportación,error al realizar el pago,facturación justa,preguntas frecuentes,búsqueda,formato,dar formato,marco para aplicaciones,pruebas gratuitas,general,primeros pasos,giphy,integración con GitHub,organización de GitHub,github,glosario,google apps,calendario de google,google drive,invitados,momentos destacados,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,WebHooks entrantes,integraciones,ios,invitar,equipos de TI,JIRA,unirse,mantenerse al día,distribución del teclado,atajos de teclado,Acceso al Llavero,notificaciones de palabras clave,idioma,idiomas,salir,Vistas previas de los enlaces,cargando,límites,enlaces,linux,mac,gestionar un espacio de trabajo,gestionar aplicaciones,gestionar miembros,marketing,mención,fusionar,acciones de mensaje,se muestran mensajes,visualización de mensajes,productos de Microsoft,móvil,push a dispositivos móviles,mover canales,mover espacios de trabajo,múltiple,silenciar,nombre,nombres,ruido,ONG,notificar,OneDrive,incorporar,propietarios,contraseña,pago,pagos,permisos,teléfonos,chincheta,plan,planes,plan Plus,sondeo,propietario principal,políticas de privacidad,priorizar tareas,cerrado,canal cerrado,notas y archivos privados,gestión de proyectos,canal abierto,finalidad,Quick Switcher,cita,volver a activar,leer,contratación,información quien deriva los contactos.recordatorio,eliminar,volver a nombrar,retención,solicitar un nuevo espacio de trabajo,rol,roles,RSS,ventas,Salesforce,SAML,SCIM,gestión de usuarios de SCIM,lector de pantalla,buscar,enviar,duración de la sesión,compartir mensajes,compartir,canal compartido,canales compartidos,barra lateral,conectarse,desconectarse,modo en que se registran los nuevos miembros,inicio de sesión único,día de Slack,Slack para equipos,notificaciones de Slack,Guardar notas y archivos,acuerdo de nivel de servicio,ServiceNow,registrarse,estado de Slack,slackbot,comandos de barra diagonal,extracto,posponer,programadores,favoritos,estadísticas,Stride,sincronizar,tabletas,impuestos,hilos de conversaciones,zona horaria,consejos,listas de tareas pendientes,tema,canales de triaje,condiciones de servicio,Trello,resolución de problemas,problemas al recibir,paseo,twitter,autenticación de dos factores,mensajes sin leer,actualizaciones,ascender de plan,subir,nombre de usuario,grupos de usuarios,URL,vacaciones,pagos y datos como proveedor de servicios,vídeo,llamada de voz,voz,qué es,qué es importante,crear una lista blanca,windows phone,windows,trabajo en curso,aplicaciones del espacio de trabajo,solicitudes para la creación de espacios de trabajo,visibilidad al espacio de trabajo,ajustes del espacio de trabajo,wunderlist,tus acciones,Zapier,zoom,funciones,#general,Almacenamiento de archivos,publicaciones,modo oscuro,estilo,Creador de flujos de trabajo,Voz,vídeo,función de compartir pantalla,flujos de trabajo,Calendario de Outlook,Miembros invitados,Transferir propiedad,Lista blanca,Administración de claves de cifrado en Enterprise Grid,Transport Layer Security,Autenticación reforzada de cliente,CSV,archivo de texto,horas de trabajo, Buscar "[term]" Ver [n] resultados más → Reasignar la propiedad del canvas o de la lista
Si el propietario de un canvas o una lista se
desactiva de tu espacio de trabajo u organización Enterprise, un propietario o administrador puede transferir la propiedad de sus canvas y listas a un nuevo miembro. Qué esperar
El propietario del canvas o la lista ya debe estar desactivado.
Sus canvas y listas se deben haber compartido con al menos un miembro.
Todos los canvas y listas que cumplan los requisitos se transferirán al nuevo propietario. No es posible seleccionar canvas o listas específicos para transferir.
Los canvas y listas creados por
personas externas o invitadas no se pueden transferir.
Reasignar la propiedad de canvas y listas
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden seguir estos pasos para reasignar los canvas o las listas de un miembro cuya cuenta esté desactivada:
Haz clic en el
nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre
Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar miembros. Haz clic en el
icono con tres puntos que aparece junto al nombre del miembro cuya cuenta haya sido desactivada. Selecciona
Transferir propiedad de los canvas o Trasferir propiedad de las listas y, a continuación, elige un nuevo propietario en el menú desplegable. Haz clic en
Transferir propiedad y, a continuación, haz clic en Confirmar.
Los propietarios y administradores de la organización pueden seguir los siguientes pasos para reasignar al propietario del canvas:
Haz clic en el
nombre de tu organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre
Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en
Personas en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Miembros. Selecciona
Ver miembros desactivados en la esquina superior derecha. Haz clic en el
icono con tres puntos que aparece junto al nombre del miembro cuya cuenta haya sido desactivada. Selecciona
Transferir propiedad de los canvas o Transferir propiedad de las listas y, a continuación, elige un nuevo propietario desde el menú desplegable. Haz clic en
Transferir propiedad y, a continuación, haz clic en Confirmar.
¿Quién puede usar esta función?
Propietarios/ administradores del espacio de trabajo (planes Pro y Business+) y propietarios/ administradores de la organización (planes Enterprise) Disponible en
.
planes de pago ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Vaya. Estamos teniendo dificultades. ¡Inténtalo de nuevo más tarde!