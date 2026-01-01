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Canvas: organize um canvas usando colunas
O que você vai aprender em dois minutos ou menos: Como alterar a forma como informações em um canvas são exibidas e organizadas.
Crie até três colunas para texto, listas e imagens e, depois, arraste cada uma como quiser.
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Não perca tempo!
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Crie um novo canvas ou abra um existente em uma nova janela.
- Adicione algo ao canvas, como texto, listas ou arquivos.
- Passe o mouse sobre o que você adicionou e clique no ícone de seis pontos.
- Passe o mouse sobre Adicionar colunas e faça uma seleção.
- Para reorganizar o conteúdo em colunas, clique e segure o ícone de seis pontos. Depois, arraste o conteúdo para um novo local no canvas.
Veja um exemplo:
Dica: arraste e solte arquivos, como PDFs, para um canvas, e organize-os em colunas.
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