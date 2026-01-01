Tutorials und Videos
Einfaches Lernen mit Slack: Tutorials, Videos & Tipps, um schneller voranzukommen.
- Support-Center
- Tutorials und Videos
- Mehr erfahrenCanvases: Canvas mithilfe von Spalten einrichten
Canvases: Canvas mithilfe von Spalten einrichten
Das erfährst du in maximal 2 Minuten: So wird die Art und Weise geändert, auf die Informationen in einem Canvas angezeigt und organisiert werden.
Erstelle bis zu drei Spalten für Text, Listen und Bilder und ziehe sie anschließend dorthin, wo du sie brauchst.
Mehr erfahren
Leg einfach los!
-
Erstelle ein neues Canvas oder öffne ein bestehendes in einem neuen Fenster.
- Füge etwas zum Canvas hinzu, wie Text, eine Liste oder eine Datei.
- Bewege den Mauszeiger über das, was du hinzugefügt hast, und klicke auf das Symbol mit den sechs Punkten.
- Bewege den Mauszeiger über Spalte hinzufügen und triff eine Auswahl.
- Wenn du Inhalt in Spalten neu ordnen möchtest, klicke auf das Symbol mit den sechs Punkten und ziehe anschließend den Inhalt an einen neuen Ort im Canvas.
Hier siehst du ein Beispiel:
Tipp: Ziehe Dateien wie PDFs in ein Canvas und füge sie ein, um sie in Spalten einzuordnen.
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the Slack Help Center.
For questions or support, go to the Slack Help Center.
Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!