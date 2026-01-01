Das erfährst du in maximal 2 Minuten: So wird die Art und Weise geändert, auf die Informationen in einem Canvas angezeigt und organisiert werden.



Erstelle bis zu drei Spalten für Text, Listen und Bilder und ziehe sie anschließend dorthin, wo du sie brauchst.



Mehr erfahren



Leg einfach los!

Erstelle ein neues Canvas oder öffne ein bestehendes in einem neuen Fenster. Füge etwas zum Canvas hinzu, wie Text, eine Liste oder eine Datei. Bewege den Mauszeiger über das, was du hinzugefügt hast, und klicke auf das Symbol mit den sechs Punkten. Bewege den Mauszeiger über Spalte hinzufügen und triff eine Auswahl. Wenn du Inhalt in Spalten neu ordnen möchtest, klicke auf das Symbol mit den sechs Punkten und ziehe anschließend den Inhalt an einen neuen Ort im Canvas.



Hier siehst du ein Beispiel:

Tipp: Ziehe Dateien wie PDFs in ein Canvas und füge sie ein, um sie in Spalten einzuordnen.