Tutoriales y vídeos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, vídeos y consejos para ser más productivos.
Canvas: Organiza un canvas mediante columnas
Lo que aprenderás en 2 minutos o menos: Cómo cambiar la forma en la que se ve y se organiza la información en un canvas.
Crea hasta tres columnas para texto, listas e imágenes; luego, podrás arrastrarlas con facilidad hasta donde las necesites.
Descubre más
¡Adelante!
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Crea un nuevo canvas o abre uno ya existente en una ventana nueva.
- Añade cualquier cosa al canvas, como algo de texto, una lista o un archivo.
- Coloca el cursor sobre lo que hayas añadido y haz clic en el icono de seis puntos.
- Coloca el cursor sobre la columna Añadir y selecciona entre las opciones.
- Para organizar el contenido en columnas, haz clic en el icono de seis puntos y mantenlo para arrastrar el contenido a una nueva ubicación en el canvas.
Aquí va un ejemplo:
Consejo: Arrastra y suelta los archivos, como PDF, a un canvas para organizarlos en columnas.
¡Genial!
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