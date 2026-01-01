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Canevas : Organiser un canevas en utilisant des colonnes
Ce que vous allez apprendre en 2 minutes ou moins : Comment modifier la manière dont les informations sont affichées et organisées dans un canevas.
Organisez vos textes, listes et images en colonnes (jusqu’à trois), puis déplacez-les facilement selon vos préférences.
En savoir plus
Lancez-vous !
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Ouvrez un canevas existant dans une nouvelle fenêtre ou créez-en un.
- Ajoutez du contenu à votre canevas, comme du texte, une liste ou un fichier.
- Survolez le contenu que vous avez ajouté et cliquez sur l’icône à six points.
- Survolez Ajouter une colonne et faites votre sélection.
- Pour réorganiser le contenu en colonnes, cliquez sur l’icône à six points en maintenant le bouton enfoncé, puis déplacez le contenu dans le canevas.
Voici un exemple :
Conseil : Faites glisser des fichiers, comme des PDF, et déposez-les pour les réorganiser en colonnes.
Parfait !
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