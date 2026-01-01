Os conectores para o Criador de fluxo de trabalho permitem que você adicione etapas aos fluxos de trabalho que atuarão em um serviço de terceiros. Cada conector oferece etapas únicas ao serviço, como Adicionar à planilha para o Planilhas Google ou, no caso do Zoom, Criar uma reunião.



Conectores disponíveis

Você pode adicionar etapas nos seguintes serviços de terceiros diretamente do Criador de fluxo de trabalho. Caso seu workspace ou organização Enterprise necessitem de aprovação do app, os conectores precisarão ser aprovados para uso antes de aparecerem no Criador de fluxo de trabalho.

Adobe Acrobat Sign

Airtable

Asana

Atlassian Bitbucket

Basecamp

Box

Box Sign

Calendly

Cisco Webex Meetings

ClickUp

Deel

Dialpad

DocuSign

Dropbox

Dropbox Sign

FireHydrant

Giphy

GitHub

GitHub Enterprise Server

GitLab

Google Agenda

Google Docs

Google Mail

Google Meet

Google Sheets

Google Tasks

Greenhouse - Onboarding

Greenhouse - Recruiting

Guru

Intercom

Jira Cloud

Jira Data Center

LaunchDarkly LaunchDarkly

Lever

Linear

Loopio

Lucidchart

Mailchimp

Microsoft Excel

Microsoft OneDrive

Microsoft OneNote

Calendário do Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Email

Microsoft Teams Calls

Miro

Segunda

Notion

PagerDuty

Expansão

Ring Central

Rootly

Salesforce

ServiceNow

SmartRecruiters - SmartOnboard

Smartsheet

Snyk

SurveyMonkey

Travis CI

Twilio

Typeform

Workast

Wrike

Zendesk

Aplicar zoom

Dica: Alguns conectores exigem configuração adicional para que possam ser usados em um fluxo de trabalho. Caso tenha problemas com um conector, entre em contato com um proprietário ou administrador para obter ajuda.