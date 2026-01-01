Conectar ferramentas e automatizar tarefas
Conecte-se, simplifique e automatize. Descubra o poder dos apps e das ferramentas.
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Os conectores para o
Criador de fluxo de trabalho permitem que você adicione etapas aos fluxos de trabalho que atuarão em um serviço de terceiros. Cada conector oferece etapas únicas ao serviço, como Adicionar à planilha para o Planilhas Google ou, no caso do Zoom, Criar uma reunião.
Conectores disponíveis
Você pode adicionar etapas nos seguintes serviços de terceiros diretamente do Criador de fluxo de trabalho. Caso seu workspace ou organização Enterprise necessitem de
aprovação do app, os conectores precisarão ser aprovados para uso antes de aparecerem no Criador de fluxo de trabalho.
Adobe Acrobat Sign
Airtable
Asana
Atlassian Bitbucket
Basecamp
Box
Box Sign
Calendly
Cisco Webex Meetings
ClickUp
Deel
Dialpad
DocuSign
Dropbox
Dropbox Sign
FireHydrant
Giphy
GitHub
GitHub Enterprise Server
GitLab
Google Agenda
Google Docs
Google Mail
Google Meet
Google Sheets
Google Tasks
Greenhouse - Onboarding
Greenhouse - Recruiting
Guru
Intercom
Jira Cloud
Jira Data Center
LaunchDarkly
LaunchDarkly
Lever
Linear
Loopio
Lucidchart
Mailchimp
Microsoft Excel
Microsoft OneDrive
Microsoft OneNote
Calendário do Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Email
Microsoft Teams Calls
Miro
Segunda
Notion
PagerDuty
Expansão
Ring Central
Rootly
Salesforce
ServiceNow
SmartRecruiters - SmartOnboard
Smartsheet
Snyk
SurveyMonkey
Travis CI
Twilio
Typeform
Workast
Wrike
Zendesk
Aplicar zoom
Dica: Alguns conectores exigem configuração adicional para que possam ser usados em um fluxo de trabalho. Caso tenha problemas com um conector, entre em contato com um proprietário ou administrador para obter ajuda. Ótimo!
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