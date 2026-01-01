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I connettori per
Workflow Builder ti permettono di aggiungere ai tuoi workflow dei passaggi che eseguiranno un'azione in un servizio di terze parti. Ogni connettore offre passaggi unici per il servizio, come Aggiungi al foglio di lavoro per Fogli Google o Crea una riunione per Zoom.
Connettori disponibili
Puoi aggiungere passaggi dai seguenti servizi di terze parti direttamente da Workflow Builder. Se la tua area di lavoro o l’organizzazione Enterprise richiedono l’
approvazione delle app, i connettori dovranno essere approvati per l’uso prima di essere visualizzati in Workflow Builder.
Adobe Acrobat Sign
Airtable
Asana
Atlassian Bitbucket
Basecamp
Box
Box Sign
Calendly
Cisco Webex Meetings
ClickUp
Deel
Dialpad
DocuSign
Dropbox
Dropbox Sign
FireHydrant
Giphy
GitHub
GitHub Enterprise Server
GitLab
Google Calendar
Documenti Google
Google Mail
Google Meet
Fogli Google
Google Tasks
Greenhouse - Onboarding
Greenhouse - Recruiting
Guru
Intercom
Jira Cloud
Jira Data Center
LaunchDarkly
LaunchDarkly
Lever
Lineare
Loopio
Lucidchart
Mailchimp
Microsoft Excel
Microsoft OneDrive
Microsoft OneNote
Calendario di Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Email
Microsoft Teams Calls
Miro
Lunedì
Notion
PagerDuty
Rampa
Ring Central
Rootly
Salesforce
ServiceNow
SmartRecruiters - SmartOnboard
Smartsheet
Snyk
SurveyMonkey
Travis CI
Twilio
Typeform
Workast
Wrike
Zendesk
Zoom
Suggerimento: Alcuni connettori richiedono una configurazione aggiuntiva prima di poter essere usati in un workflow. Se hai problemi con un connettore, trova un proprietario o un amministratore e chiedi aiuto. Fantastico!
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