Conectar herramientas y automatizar tareas
Trabaja con más eficiencia utilizando aplicaciones y herramientas
Continuar Anterior Acciones,actividad,registros de acceso,accesibilidad,añadir,añadir una aplicación,añadir miembros,añadir a Slack,administradores,todas las contraseñas,análisis de datos,android,aviso,avisos,Directorio de Aplicaciones,icono de la aplicación,Apple Watch,aprobar aplicaciones,archivar,Asana,Atlassian,aplicaciones para automatizar,alerta,información de facturación,facturación,Bitbucket,usuario bot,box,explorar,llamadas,Llamadas:,cancelar,cambios,canales,canal al instante,gestión de canales,notificación de canales,sugerencias de canales,reclamar dominios,cerrar,cultura de la empresa,exportación de datos plus,redactar,ordenadores,conversaciones,convertir,conectar,cuentas conectadas,conexión,conectando,copiar mensajes,crear,personalización,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipos de atención al cliente,exportación de datos,seguridad de los datos,desactivar,canales predeterminados,eliminar,eliminación,implementar Slack,escritorio,mensajes directos,directorio,desactivar,descubrir y unirse,Discovery API,nombre de Slack,mensajes directos,no molestar,dominio,dominios,bajar de nivel,dropbox,cuentas duplicadas,editar,editando,educación,dirección de correo,correo electrónico,emoji,emoticonos,Enterprise Grid,gestión de movilidad empresarial,ejecutivos,exportación,error al realizar el pago,facturación justa,preguntas frecuentes,búsqueda,formato,dar formato,marco para aplicaciones,pruebas gratuitas,general,primeros pasos,giphy,integración con GitHub,organización de GitHub,github,glosario,google apps,calendario de google,google drive,invitados,momentos destacados,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,WebHooks entrantes,integraciones,ios,invitar,equipos de TI,JIRA,unirse,mantenerse al día,distribución del teclado,atajos de teclado,Acceso al Llavero,notificaciones de palabras clave,idioma,idiomas,salir,Vistas previas de los enlaces,cargando,límites,enlaces,linux,mac,gestionar un espacio de trabajo,gestionar aplicaciones,gestionar miembros,marketing,mención,fusionar,acciones de mensaje,se muestran mensajes,visualización de mensajes,productos de Microsoft,móvil,push a dispositivos móviles,mover canales,mover espacios de trabajo,múltiple,silenciar,nombre,nombres,ruido,ONG,notificar,OneDrive,incorporar,propietarios,contraseña,pago,pagos,permisos,teléfonos,chincheta,plan,planes,plan Plus,sondeo,propietario principal,políticas de privacidad,priorizar tareas,cerrado,canal cerrado,notas y archivos privados,gestión de proyectos,canal abierto,finalidad,Quick Switcher,cita,volver a activar,leer,contratación,información quien deriva los contactos.recordatorio,eliminar,volver a nombrar,retención,solicitar un nuevo espacio de trabajo,rol,roles,RSS,ventas,Salesforce,SAML,SCIM,gestión de usuarios de SCIM,lector de pantalla,buscar,enviar,duración de la sesión,compartir mensajes,compartir,canal compartido,canales compartidos,barra lateral,conectarse,desconectarse,modo en que se registran los nuevos miembros,inicio de sesión único,día de Slack,Slack para equipos,notificaciones de Slack,Guardar notas y archivos,acuerdo de nivel de servicio,ServiceNow,registrarse,estado de Slack,slackbot,comandos de barra diagonal,extracto,posponer,programadores,favoritos,estadísticas,Stride,sincronizar,tabletas,impuestos,hilos de conversaciones,zona horaria,consejos,listas de tareas pendientes,tema,canales de triaje,condiciones de servicio,Trello,resolución de problemas,problemas al recibir,paseo,twitter,autenticación de dos factores,mensajes sin leer,actualizaciones,ascender de plan,subir,nombre de usuario,grupos de usuarios,URL,vacaciones,pagos y datos como proveedor de servicios,vídeo,llamada de voz,voz,qué es,qué es importante,crear una lista blanca,windows phone,windows,trabajo en curso,aplicaciones del espacio de trabajo,solicitudes para la creación de espacios de trabajo,visibilidad al espacio de trabajo,ajustes del espacio de trabajo,wunderlist,tus acciones,Zapier,zoom,funciones,#general,Almacenamiento de archivos,publicaciones,modo oscuro,estilo,Creador de flujos de trabajo,Voz,vídeo,función de compartir pantalla,flujos de trabajo,Calendario de Outlook,Miembros invitados,Transferir propiedad,Lista blanca,Administración de claves de cifrado en Enterprise Grid,Transport Layer Security,Autenticación reforzada de cliente,CSV,archivo de texto,horas de trabajo, Buscar "[term]" Ver [n] resultados más → Conectores de Slack para el creador de flujos de trabajo
Los conectores del
Creador de flujos de trabajo te permiten añadir pasos a tus flujos de trabajo que realizarán una acción en un servicio de terceros. Cada conector ofrece pasos que son exclusivos del servicio, como Añadir a hoja de cálculo para Google Sheets o Crear una reunión para Zoom.
Conectores disponibles
Puedes añadir pasos de los siguientes servicios de terceros directamente desde el Creador de flujos de trabajo. Si tu espacio de trabajo u organización Enterprise requiere la
aprobación de la aplicación, los conectores tendrán que ser aprobados para su uso antes de que aparezcan en el Creador de flujos de trabajo.
Adobe Acrobat Sign
Airtable
Asana
Atlassian Bitbucket
Basecamp
Box
Box Sign
Calendly
Cisco Webex Meetings
ClickUp
Deel
Dialpad
DocuSign
Dropbox
Dropbox Sign
FireHydrant
Giphy
GitHub
GitHub Enterprise Server
GitLab
Google Calendar
Google Docs
Google Mail
Google Meet
Hojas de cálculo de Google
Google Tasks
Greenhouse - Onboarding
Greenhouse - Recruiting
Guru
Intercom
Jira Cloud
Jira Data Center
LaunchDarkly
LaunchDarkly
Lever
Lineal
Loopio
Lucidchart
Mailchimp
Microsoft Excel
Microsoft OneDrive
Microsoft OneNote
Calendario de Microsoft Outlook
Correo electrónico de Microsoft Outlook
Microsoft Teams Calls
Miro
Lunes
Notion
PagerDuty
Rampa
Ring Central
Rootly
Salesforce
ServiceNow
SmartRecruiters - SmartOnboard
Smartsheet
Snyk
SurveyMonkey
Travis CI
Twilio
Typeform
Workast
Wrike
Zendesk
Zoom
Consejo: Algunos conectores requieren una configuración adicional para poder usarlos en un flujo de trabajo. Si tienes problemas con un conector, pide ayuda a un propietario o administrador. ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Vaya. Estamos teniendo dificultades. ¡Inténtalo de nuevo más tarde!