Quando estiver trabalhando no Slack, pode ser útil informar sua equipe sobre quando você poderá responder às mensagens e quando estará disponível. O Slack tem algumas maneiras de compartilhar onde você está e de indicar sua disponibilidade para outros membros.

Um status é uma mensagem que permite indicar aos outros membros o que você está fazendo.

é uma mensagem que permite indicar aos outros membros o que você está fazendo. A disponibilidade é o ponto ao lado do seu nome exibido que indica se seu status está ativo no Slack.

Dica: se você for um proprietário ou administrador de workspace, aprenda a personalizar as sugestões de status que os membros podem escolher.



Atualizar o status do Slack

Ao definir seu status no Slack, você verá o emoji de seu status ao lado de seu nome. Outros membros poderão ver seu emoji de status em qualquer lugar que seu nome exibido ou completo estiver visível, e poderão ver seu status completo em seu perfil ou quando passarem o mouse sobre o emoji de seu status no computador. `Por padrão, se você não selecionar um emoji de status, será exibido um balão de fala 💬.

Computador Dispositivos móveis Definir seu status Clique na sua foto do perfil na barra lateral. Clique no campo Atualizar o status. Digite um status e selecione um emoji, ou escolha uma opção de status sugerida. Clique em Remover status após... para escolher quando seu status vai ser limpo. Você pode marcar a caixa ao lado de Pausar notificações para desativá-las até que seu status fique limpo. Clique em Save (Salvar).

Editar ou limpar o status Clique na sua foto do perfil na barra lateral. Clique no seu status atual para editá-lo ou em Limpar status para removê-lo. Definir seu status Toque na foto de perfil. Toque no campo status. Se quiser, insira um status e toque no ícone de emoji para selecionar um emoji. Ou selecione uma opção de status sugerida. Toque em Limpar após para escolher quando seu status será limpo. Toque em Concluído.

Editar ou limpar o status Toque na foto de perfil. Toque no status atual para editá-lo ou no ícone Limpar para limpá-lo.

Observação: Dependendo das configurações do seu workspace ou organização Enterprise Grid, seu status pode ficar visível para membros de outras organizações nos canais compartilhados externamente.



Gerenciar status automáticos

O Slack permite que as pessoas saibam que você pode demorar para responder com base em sua atividade se você estiver em um círculo, no modo de foco ou for após o término de seu expediente.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências. Em Status automáticos, marque ou desmarque a caixa ao lado dos status que você quer que sejam atualizados automaticamente.



Programe um status

Você pode programar um status antecipadamente quando souber que estará ocupado ou ausente do Slack, por exemplo, quando você estiver de férias, almoçando ou em uma reunião importante. Os status programados são ativados automaticamente no momento em que você definir.

Defina um status programado

Clique na sua foto do perfil na barra lateral. Clique no campo Atualizar o status. Digite um status e selecione um emoji, ou escolha uma opção de status sugerida. No menu suspenso Duração, clique em Escolher um horário de início e um horário de término. Selecione uma data de início e uma data término para o seu status. Clique em Save (Salvar).



Gerencie um status programado

Você pode ver, editar ou cancelar um status antes de começar.

Clique na sua foto do perfil na barra lateral. Em Programado, clique no status que você quer gerenciar. Edite os detalhes e clique em Salvar. Para remover um status programado, passe o mouse sobre ele e clique no ícone de excluir.

Dica: Você pode programar até cinco status por vez.



Gerenciar sua disponibilidade

No ponto ao lado do seu nome, seus colegas conseguem ver se seu status está ativo ou ausente e se você pausou suas notificações.

O Slack determina automaticamente sua disponibilidade: seu status fica ativo quando o Slack está aberto no seu computador ou dispositivo móvel. Seu status é definido como ausente após 10 minutos de inatividade do computador, ou se você navegar fora do app ou fechar o app no seu dispositivo móvel.

Ativo



Ausente



Definir sua disponibilidade

Se quiser, em qualquer momento você pode definir manualmente seu status como ativo ou ausente.