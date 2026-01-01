Configurar tu estado y disponibilidad en Slack
Cuando trabajas en Slack, resulta útil que tu equipo sepa con qué rapidez puedes responder a sus mensajes y cuando estás disponible. En Slack cuentas con un par de maneras de compartir tu paradero e indicar tu disponibilidad al resto de miembros.
- Un estado es un mensaje con el que los demás pueden saber lo que estás haciendo.
- La disponibilidad se puede conocer gracias al punto que se encuentra situado al lado de tu nombre de Slack, que indica si estás disponible.
Consejo: si eres administrador o propietario del espacio de trabajo, aprende a personalizar las sugerencias de estado que los miembros pueden elegir.
Actualizar tu estado de Slack
Cuando establezcas un estado en Slack, verás que el emoji de tu estado aparece junto a tu nombre. Los demás miembros pueden ver tu emoji de estado en cualquier lugar donde puedan ver tu nombre completo o de Slack, y pueden ver tu estado completo en tu perfil o cuando coloquen el cursor sobre el emoji de tu estado en el ordenador. Si no eliges un emoji de estado, aparecerá por defecto un bocadillo 💬.
Ordenador
Móvil
Cómo establecer tu estado
- Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- Haz clic en el campo Actualizar tu estado.
- Introduce un estado y selecciona un emoji, o selecciona una de las opciones de estado sugeridas.
- Haz clic en Borrar estado después de... para elegir cuándo se borrará tu estado. Si quieres, marca la casilla junto a Detener notificaciones para desactivar las notificaciones hasta que se borre tu estado.
- Haz clic en Guardar.
Editar o borrar tu estado
- Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- Haz clic en tu estado actual para editarlo o en Borrar estado para borrarlo.
Cómo establecer tu estado
- Pulsa en tu foto de perfil.
- Pulsa en el campo Estado.
- Introduce un estado y, a continuación, pulsa el icono de emoji para seleccionar, si quieres, un emoji. También puedes seleccionar una de las opciones de estado sugeridas.
- Pulsa Borrar después de para elegir cuándo se borrará tu estado.
- Pulsa Listo.
Editar o borrar tu estado
- Pulsa en tu foto de perfil.
- Pulsa en tu estado actual para editarlo o en el iconoBorrar para borrarlo.
Nota: Según la configuración de tu espacio de trabajo o de tu organización de Enterprise Grid, es posible que los miembros de otras organizaciones puedan ver tu estado en los canales compartidos externamente.
Gestionar estados automáticos
Slack puede avisar a los demás de que quizá tardes en responder, según tu actividad, si estás en una junta, en modo concentración o si ha finalizado el horario laboral.
- En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- Selecciona Preferencias.
- En Estados automáticos, marca o desmarca la casilla junto a los estados que quieras que se actualicen automáticamente.
Programar un estado
Puedes programar un estado por adelantado cuando vayas a estar ausente en Slack o no tengas tiempo para atender mensajes, como en tus vacaciones, a la hora de comer o cuando tengas que acudir a una reunión importante. Los estados programados se activan automáticamente en el momento que decidas.
Configurar un estado programado
- Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- Haz clic en el campo Actualizar tu estado.
- Introduce un estado y selecciona un emoji, o selecciona una de las opciones de estado sugeridas.
- Desde el menú desplegable Duración, haz clic en Seleccionar una hora de inicio y finalización.
- Selecciona una fecha de inicio y finalización para tu estado.
- Haga clic en Save (Guardar).
Gestionar un estado programado
Puedes ver, editar o cancelar un estado antes de que comience.
- Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- En Programado, haz clic en el estado que quieras gestionar.
- Edita los detalles y haz clic en Guardar.
- Para eliminar un estado programado, pasa el cursor sobre él y haz clic en el icono eliminar.
Consejo: Puedes programar hasta cinco estados a la vez.
Gestionar tu disponibilidad
Desde el punto situado junto a tu nombre, tus compañeros pueden ver si estás disponible o ausente, y si has pausado tus notificaciones.
Slack determina automáticamente tu disponibilidad: estarás disponible cuando abras Slack en tu ordenador o dispositivo móvil. Se te considerará ausente tras 10 minutos de inactividad en el ordenador o si sales de la aplicación o la cierras en tu dispositivo móvil.
Disponible
Ausente
Configurar tu disponibilidad
Si lo deseas, puedes establecerte como disponible o como ausente de forma manual en cualquier momento.
Ordenador
Móvil
- Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- Haz clic en Cambiar a ausente o Cambiar a disponible.
- Pulsa en tu foto de perfil.
- Pulsa en Cambiar a ausente o Cambiar a disponible.