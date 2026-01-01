Cuando trabajas en Slack, resulta útil que tu equipo sepa con qué rapidez puedes responder a sus mensajes y cuando estás disponible. En Slack cuentas con un par de maneras de compartir tu paradero e indicar tu disponibilidad al resto de miembros.

Un estado es un mensaje con el que los demás pueden saber lo que estás haciendo.

es un mensaje con el que los demás pueden saber lo que estás haciendo. La disponibilidad se puede conocer gracias al punto que se encuentra situado al lado de tu nombre de Slack, que indica si estás disponible.

Consejo: si eres administrador o propietario del espacio de trabajo, aprende a personalizar las sugerencias de estado que los miembros pueden elegir.



Actualizar tu estado de Slack

Cuando establezcas un estado en Slack, verás que el emoji de tu estado aparece junto a tu nombre. Los demás miembros pueden ver tu emoji de estado en cualquier lugar donde puedan ver tu nombre completo o de Slack, y pueden ver tu estado completo en tu perfil o cuando coloquen el cursor sobre el emoji de tu estado en el ordenador. Si no eliges un emoji de estado, aparecerá por defecto un bocadillo 💬.

Ordenador Móvil Cómo establecer tu estado Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral. Haz clic en el campo Actualizar tu estado. Introduce un estado y selecciona un emoji, o selecciona una de las opciones de estado sugeridas. Haz clic en Borrar estado después de... para elegir cuándo se borrará tu estado. Si quieres, marca la casilla junto a Detener notificaciones para desactivar las notificaciones hasta que se borre tu estado. Haz clic en Guardar.

Editar o borrar tu estado Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral. Haz clic en tu estado actual para editarlo o en Borrar estado para borrarlo. Cómo establecer tu estado Pulsa en tu foto de perfil. Pulsa en el campo Estado. Introduce un estado y, a continuación, pulsa el icono de emoji para seleccionar, si quieres, un emoji. También puedes seleccionar una de las opciones de estado sugeridas. Pulsa Borrar después de para elegir cuándo se borrará tu estado. Pulsa Listo.

Editar o borrar tu estado Pulsa en tu foto de perfil. Pulsa en tu estado actual para editarlo o en el iconoBorrar para borrarlo.

Nota: Según la configuración de tu espacio de trabajo o de tu organización de Enterprise Grid, es posible que los miembros de otras organizaciones puedan ver tu estado en los canales compartidos externamente.



Gestionar estados automáticos

Slack puede avisar a los demás de que quizá tardes en responder, según tu actividad, si estás en una junta, en modo concentración o si ha finalizado el horario laboral.

En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Preferencias. En Estados automáticos, marca o desmarca la casilla junto a los estados que quieras que se actualicen automáticamente.



Programar un estado

Puedes programar un estado por adelantado cuando vayas a estar ausente en Slack o no tengas tiempo para atender mensajes, como en tus vacaciones, a la hora de comer o cuando tengas que acudir a una reunión importante. Los estados programados se activan automáticamente en el momento que decidas.

Configurar un estado programado

Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral. Haz clic en el campo Actualizar tu estado. Introduce un estado y selecciona un emoji, o selecciona una de las opciones de estado sugeridas. Desde el menú desplegable Duración, haz clic en Seleccionar una hora de inicio y finalización. Selecciona una fecha de inicio y finalización para tu estado. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar un estado programado

Puedes ver, editar o cancelar un estado antes de que comience.

Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral. En Programado, haz clic en el estado que quieras gestionar. Edita los detalles y haz clic en Guardar. Para eliminar un estado programado, pasa el cursor sobre él y haz clic en el icono eliminar.

Consejo: Puedes programar hasta cinco estados a la vez.



Gestionar tu disponibilidad

Desde el punto situado junto a tu nombre, tus compañeros pueden ver si estás disponible o ausente, y si has pausado tus notificaciones.

Slack determina automáticamente tu disponibilidad: estarás disponible cuando abras Slack en tu ordenador o dispositivo móvil. Se te considerará ausente tras 10 minutos de inactividad en el ordenador o si sales de la aplicación o la cierras en tu dispositivo móvil.

Disponible



Ausente



Configurar tu disponibilidad

Si lo deseas, puedes establecerte como disponible o como ausente de forma manual en cualquier momento.