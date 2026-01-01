Você pode encaminhar mensagens no Slack quando precisa dar contexto ou informações importantes às conversas. Existem duas formas de fazer isso:

Usando o ícone de encaminhar mensagem

Copiando um link para a mensagem



Encaminhar uma mensagem

Encaminhe uma mensagem para compartilhá-la em outro canal ou envie uma mensagem direta (MD), juntamente com uma mensagem sua opcional.

Computador iOS Android Passe o mouse sobre a mensagem e clique em Encaminhar mensagem. Escolha onde você quer compartilhar a mensagem e adicione uma observação, se quiser. Clique em Encaminhar. Mantenha pressionada a mensagem a ser compartilhada e selecione Encaminhar mensagem. Escolha onde a mensagem será compartilhada. Adicione uma anotação, se quiser. Toque em Enviar. Mantenha pressionada a mensagem a ser compartilhada e selecione Encaminhar mensagem. Toque no nome de #canal e escolha onde quer compartilhar a mensagem. Adicione uma anotação, se quiser. Toque no ícone de avião de papel para enviar a mensagem.

Dica: Escolha um horário para enviar sua mensagem encaminhada clicando no ícone de seta ao lado de Encaminhar e selecione Programar para mais tarde.



Copiar um link para uma mensagem

Você pode copiar manualmente o link de uma mensagem e colá-lo em outra conversa para compartilhá-lo. A mensagem vai ser expandida para mostrar uma visualização, assim como acontece quando você compartilha outros links no Slack.

Computador iOS Android Passe o cursor sobre a mensagem. Clique no ícone de três pontos e selecione Copiar link. Abra o outro canal ou envie uma MD e cole o link no campo de mensagem. Pressione Enter para compartilhar a mensagem. Se o link apontar para uma mensagem em um canal privado ou uma MD, você terá as opções de Mostrar mensagem ou Mostrar apenas link Toque e segure a mensagem a ser compartilhada. Toque em Copiar link da mensagem. Cole o link em um canal ou em uma mensagem direta e toque no ícone de avião de papel para enviar. Se o link é de uma mensagem em um canal privado ou de uma MD, há duas opções: Mostrar mensagem ou Mostrar apenas link. Toque e segure a mensagem a ser compartilhada. Toque em Copiar link da mensagem. Cole o link em um canal ou em uma MD e toque no ícone de avião de papel para enviar. Se o link é de uma mensagem em um canal privado ou de uma MD, há duas opções: Mostrar mensagem ou Mostrar apenas link.