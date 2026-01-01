Você pode encaminhar mensagens no Slack quando precisa dar contexto ou informações importantes às conversas. Existem duas formas de fazer isso:
Usando o ícone de encaminhar mensagem
Copiando um link para a mensagem
Encaminhar uma mensagem
Encaminhe uma mensagem para compartilhá-la em outro canal ou envie uma mensagem direta (MD), juntamente com uma mensagem sua opcional.
Computador
iOS
Android
Passe o mouse sobre a mensagem e clique em Encaminhar mensagem.
Escolha onde você quer compartilhar a mensagem e adicione uma observação, se quiser.
Clique em Encaminhar.
Mantenha pressionada a mensagem a ser compartilhada e selecione Encaminhar mensagem.
Escolha onde a mensagem será compartilhada.
Adicione uma anotação, se quiser.
Toque em Enviar.
Mantenha pressionada a mensagem a ser compartilhada e selecione Encaminhar mensagem.
Toque no nome de #canal e escolha onde quer compartilhar a mensagem.
Adicione uma anotação, se quiser.
Toque no ícone de avião de papel para enviar a mensagem.
Dica: Escolha um horário para enviar sua mensagem encaminhada clicando no ícone de seta ao lado de Encaminhar e selecione Programar para mais tarde.
Copiar um link para uma mensagem
Você pode copiar manualmente o link de uma mensagem e colá-lo em outra conversa para compartilhá-lo. A mensagem vai ser expandida para mostrar uma visualização, assim como acontece quando você compartilha outros links no Slack.
Computador
iOS
Android
Passe o cursor sobre a mensagem.
Clique no ícone de três pontos e selecione Copiar link.
Abra o outro canal ou envie uma MD e cole o link no campo de mensagem.
Pressione Enter para compartilhar a mensagem. Se o link apontar para uma mensagem em um canal privado ou uma MD, você terá as opções de Mostrar mensagem ou Mostrar apenas link
Toque e segure a mensagem a ser compartilhada.
Toque em Copiar link da mensagem.
Cole o link em um canal ou em uma mensagem direta e toque no ícone de avião de papel para enviar.
Se o link é de uma mensagem em um canal privado ou de uma MD, há duas opções: Mostrar mensagem ou Mostrar apenas link.
Toque e segure a mensagem a ser compartilhada.
Toque em Copiar link da mensagem.
Cole o link em um canal ou em uma MD e toque no ícone de aviãode papel para enviar.
Se o link é de uma mensagem em um canal privado ou de uma MD, há duas opções: Mostrar mensagem ou Mostrar apenas link.