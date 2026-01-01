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Inoltrare i messaggi su Slack
Puoi inoltrare i messaggi su Slack quando devi condividere il contesto o le informazioni chiave nelle conversazioni. Per inoltrare un messaggio, hai due opzioni a disposizione:
- Usa l’icona inoltra messaggio
- Copiare un link nel messaggio
Inoltra un messaggio
Inoltra un messaggio per condividerlo in un altro canale o messaggio diretto (MD), aggiungendo eventualmente un tuo messaggio.
Desktop
iOS
Android
- Passa il puntatore del mouse sul messaggio e fai clic su Inoltra messaggio .
- Scegli dove condividere il messaggio e aggiungi una nota, se desideri.
- Clicca su Inoltra.
- Tieni premuto il messaggio che desideri condividere e seleziona Inoltra messaggio .
- Scegli dove condividere il messaggio.
- Se vuoi, puoi aggiungere una nota.
- Tocca Invia.
- Tieni premuto il messaggio che desideri condividere e seleziona Inoltra messaggio.
- Tocca il nome del #canale e scegli dove vuoi condividere il messaggio.
- Se vuoi, puoi aggiungere una nota.
- Tocca l’icona dell’aereo di carta per inviare il messaggio.
Suggerimento: scegli un orario per inviare il tuo messaggio inoltrato facendo clic sull’icona a freccia vicino a Inoltra e selezionando Programma per dopo.
Copiare un link in un messaggio
Per condividere un link, è possibile copiarlo manualmente e incollarlo in un’altra conversazione. Il messaggio si espanderà mostrando un’anteprima, come quando condividi altri link su Slack.
Desktop
iOS
Android
- Passa il puntatore del mouse sul messaggio.
-
Fai clic sull’icona dei tre puntini e seleziona Copia link .
- Apri l’altro canale o MD e incolla il link nel campo del messaggio.
- Premi Invio per condividere il messaggio. Se il link rimanda a un messaggio in un canale privato o in un MD, puoi scegliere se mostrare il messaggio o mostrare solo il link.
- Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri condividere.
- Tocca Copia link del messaggio .
- Copia il link in un canale o messaggio diretto e tocca l’icona dell’aereo di carta per inviarlo.
- Se il link proviene da un messaggio in un canale privato o in un MD, puoi scegliere se mostrare il messaggio o mostrare solo il link.
- Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri condividere.
- Tocca Copia link del messaggio .
- Copia il link in un canale o messaggio diretto e tocca l’icona Aereo di carta per inviarlo.
- Se il link proviene da un messaggio in un canale privato o in un MD, puoi scegliere se mostrare il messaggio o mostrare solo il link.
Chi può utilizzare questa funzione?
Fantastico!
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