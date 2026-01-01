Du kannst Nachrichten in Slack weiterleiten, wenn du Kontext oder wichtige Informationen zu Unterhaltungen hinzufügen musst. Es gibt zwei Optionen, um eine Nachricht weiterzuleiten:

Verwende das Symbol „Nachricht weiterleiten“

Kopiere einen Link zur Nachricht



Nachricht weiterleiten

Leite eine Nachricht weiter, um sie in einem anderen Channel oder einer Direktnachricht (DM) zu teilen, zusammen mit einer optionalen Nachricht von dir.

Desktop iOS Android Zeige mit der Maus auf die Nachricht und klicke auf Nachricht weiterleiten. Wähle aus, wo du die Nachricht teilen möchtest, und füge eine Anmerkung hinzu, wenn du möchtest. Klicke auf Weiterleiten. Halte die Nachricht gedrückt, die du teilen möchtest, und wähle Nachricht weiterleiten aus. Wähle aus, wo du deine Nachricht teilen möchtest. Füge eine optionale Notiz hinzu, wenn du möchtest. Tippe auf Senden. Halte die Nachricht gedrückt, die du teilen möchtest, und wähle Nachricht weiterleiten aus. Tippe auf den #channel-Namen und wähle aus, wo du die Nachricht teilen möchtest. Füge eine optionale Notiz hinzu, wenn du möchtest. Tippe zum Senden deiner Nachricht auf das Papierfliegersymbol.

Tipp: Wähle eine Uhrzeit zum Weiterleiten der Nachricht aus, indem du auf das Pfeilsymbol neben Weiterleiten klickst und Für später planen auswählst.



Link zu einer Nachricht kopieren

Du kannst einen Nachrichten-Link manuell kopieren und in eine andere Unterhaltung einfügen, um ihn zu teilen. Die Nachricht wird zur Anzeige einer Vorschau erweitert, genauso wie wenn du andere Links in Slack teilst.

Desktop iOS Android Bewege den Cursor über die Nachricht. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Link kopieren aus. Öffne den anderen Channel oder die andere DM und füge den Link in das Nachrichtenfeld ein. Drücke die Eingabetaste, um die Nachricht zu teilen. Wenn der Link auf eine Nachricht in einem Geschlossenen Channel oder einer DM verweist, hast du die Optionen, die Nachricht anzuzeigen oder nur den Link anzuzeigen. Drücke lange auf die Nachricht, die du teilen möchtest. Tippe auf Link zur Nachricht kopieren. Füge den Link in einen Channel oder eine Direktnachricht ein und tippe dann zum Senden auf das Papierfliegersymbol. Wenn der Link aus einer Nachricht in einem Geschlossenen Channel oder einer DM stammt, hast du die Optionen, die Nachricht anzuzeigen oder Nur den Link anzuzeigen. Drücke lange auf die Nachricht, die du teilen möchtest. Tippe auf Link zur Nachricht kopieren. Füge den Link in einen Channel oder eine Direktnachricht ein und tippe dann zum Senden auf das Papierflieger-Symbol. Wenn der Link aus einer Nachricht in einem Geschlossenen Channel oder einer DM stammt, hast du die Optionen, die Nachricht anzuzeigen oder Nur den Link anzuzeigen.