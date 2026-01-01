É possível redefinir senhas para todas as pessoas no workspace Slack ou na organização Enterprise. Como uma medida de segurança adicional, você também pode optar por desconectar todos os membros ao mesmo tempo, exigindo que todos eles definam uma senha nova antes de entrar no Slack.

Observação: os membros que usam a opção de login sem senha ainda poderão acessar o Slack caso todas as senhas sejam redefinidas para o workspace ou a organização Enterprise.



Redefinir todas as senhas

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Redefinir ao lado de Forçar redefinição de senha. Clique em Redefinir senhas. Todos os membros receberão um e-mail com instruções para selecionar uma nova senha e entrar novamente no Slack. Se você também precisar desconectar membros, marque a caixa ao lado de Também desconectar estes membros do Slack. Todos que usam uma senha para entrar na plataforma serão desconectados instantaneamente e não poderão entrar de novo até escolherem uma nova senha. Proprietários e administradores de organizações podem redefinir as senhas de todas as pessoas da organização. No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Segurança. Depois, selecione Configurações de segurança. Ao lado de Forçar redefinição de senha, clique em Editar. Escolha se quer desconectar todos os membros ao mesmo tempo. Todos os membros que usam uma senha para entrar na plataforma serão desconectados instantaneamente e não poderão entrar de novo até escolherem uma nova. Clique em Redefinir senhas. Todos os membros receberão um e-mail com instruções para adicionar uma nova senha e entrar novamente no Slack.

Observação: se você tiver o logon único (SSO) ativado, saiba como redefinir todas as sessões de SSO.