Puoi reimpostare le password di tutti i membri dell’area di lavoro di Slack o dell’organizzazione Enterprise. Per un ulteriore livello di sicurezza, puoi anche scegliere di disconnettere tutti i membri nello stesso momento, richiedendo a tutti di impostare una nuova password prima di poter accedere a Slack.
Nota: i membri che utilizzano l'accesso senza password potranno comunque accedere a Slack anche nel caso in cui tutte le password vengano reimpostate per la loro area di lavoro o organizzazione Enterprise.
Reimpostare tutte le password
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Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavorodal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Clicca su Reimposta accanto a Forza la reimpostazione della password.
Clicca su Reimposta password. Ogni membro riceverà un’e-mail con le istruzioni per selezionare una nuova password e accedere di nuovo a Slack.
Se devi anche disconnettere i membri, seleziona la casella vicino a Disconnetti inoltre questi membri da Slack. Tutti coloro che usano una password per accedere verranno immediatamente disconnessi e non potranno accedere finché non avranno scelto una nuova password.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono reimpostare le password di tutti i membri dell’organizzazione.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza, quindi seleziona Impostazioni di sicurezza.
Accanto a Forza reimpostazione password, clicca su Modifica.
Scegli se disconnettere tutti i membri nello stesso momento. Ogni membro che usa una password per accedere verrà immediatamente disconnesso e non potrà accedere finché non avrà scelto una nuova password.
Clicca su Reimposta password. Ogni membro riceverà un’e-mail con le istruzioni per aggiungere una nuova password e accedere di nuovo a Slack.