O Slack é compatível com o provisionamento de membros com o padrão do sistema para gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM). Para usar o provisionamento, é necessário usar um app conector junto com um provedor de identidade (IDP) compatível.

Dica: caso você queira criar um script personalizado para cuidar do provisionamento, acesse a API do Slack e leia a documentação sobre a API do SCIM.



Gerenciar membros

O provisionamento de SCIM permite gerenciar com mais eficiência os membros do workspace do Slack ou da organização Enterprise. Siga estas etapas:

Criar ou desativar um membro

Criar ou desativar um convidado multicanal*

Criar ou desativar um Membro da linha de frente*

Sincronizar e atualizar os campos do perfil dos membros

Criar ou excluir um grupo de usuários**

Adicionar ou remover membros de um grupo de usuários

*Disponível somente nos planos Enterprise. Se quiser criar um convidado de canal único ou criar um convidado no plano Pro ou Business+, você poderá criar um membro e alterar sua função para convidado .

**O provisionamento de SCIM cria grupos de usuários no nível do workspace nos planos Business+ e grupos de usuários no nível da organização nos planos Enterprise.

Observação: não é possível configurar nomes exibidos para grupos de usuários com provisionamento de SCIM.



Configurar o provisionamento

A configuração do provisionamento de SCIM variará de acordo com o provedor de identidade usado. Aqui estão algumas das opções mais usadas:

Durante a configuração, o provedor de identidade solicita o token de API criado pelo fluxo do OAuth 2.0. O Slack aceita também a sincronização de grupos do Active Directory em tempo real para workspaces que usam esses provedores de identidade.

Observação: nos planos pagos do Slack, os membros e os convidados adicionados pelo SCIM são passíveis de cobrança assim que entram pela primeira vez. O custo de novas contas será proporcional pelo restante do período de faturamento atual.