Administração do workspace
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O Slack é compatível com o provisionamento de membros com o padrão do sistema para gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM). Para usar o provisionamento, é necessário usar um app conector junto com um provedor de identidade (IDP) compatível.
Dica: caso você queira criar um script personalizado para cuidar do provisionamento, acesse a API do Slack e leia a documentação sobre a API do SCIM.
Gerenciar membros
O provisionamento de SCIM permite gerenciar com mais eficiência os membros do workspace do Slack ou da organização Enterprise. Siga estas etapas:
*Disponível somente nos planos Enterprise. Se quiser criar um convidado de canal único ou criar um convidado no plano Pro ou Business+, você poderá criar um membro e alterar sua função para convidado . **O provisionamento de SCIM cria grupos de usuários no nível do workspace nos planos Business+ e grupos de usuários no nível da organização nos planos Enterprise. Observação: não é possível configurar nomes exibidos para grupos de usuários com provisionamento de SCIM.
Configurar o provisionamento
A configuração do provisionamento de SCIM variará de acordo com o provedor de identidade usado. Aqui estão algumas das opções mais usadas:
Durante a configuração, o provedor de identidade solicita o token de API criado pelo fluxo do
OAuth 2.0. O Slack aceita também a sincronização de grupos do Active Directory em tempo real para workspaces que usam esses provedores de identidade. Observação: nos planos pagos do Slack, os membros e os convidados adicionados pelo SCIM são passíveis de cobrança assim que entram pela primeira vez. O custo de novas contas será proporcional pelo restante do período de faturamento atual.
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