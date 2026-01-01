Slack unterstützt die Zugriffsrechte für Mitglieder mit dem SCIM-Standard (System for Cross-domain Identity Management). Du brauchst eine Verbindungs-App mit einem unserer unterstützten Identitäts-Provider (IDP), um die Zugriffsrechte verwenden zu können.

Tipp: Wenn du ein benutzerdefiniertes Script für Zugriffsrechte schreiben möchtest, findest du in unserer Slack API mehr Informationen über unsere SCIM API-Dokumentation.



Mitglieder verwalten

Mit SCIM-Zugriffsrechten kannst du Mitglieder in deinem Slack-Workspace oder deiner Enterprise-Organisation besser verwalten. Folgende Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung:

Mitglieder erstellen oder deaktivieren

Multi-Channel-Gäste erstellen oder deaktivieren*

Ein Frontline-Mitglied* erstellen oder deaktivieren

Profilfelder von Mitgliedern synchronisieren und aktualisieren

Eine Benutzergruppe erstellen oder löschen**

Mitglieder zu einer Benutzergruppe hinzufügen oder daraus entfernen

*Nur bei Enterprise-Plänen verfügbar. Wenn du einen Regulären Channel-Gast oder einen Gast im Rahmen des Pro- oder Business+ Plans erstellen möchtest, kannst du ein Mitglied erstellen und dann seine Rolle zu Gast ändern .

** Bei SCIM-Zugriffsrechten werden bei Business+ Plänen Benutzergruppen auf Workspace-Ebene und bei Enterprise-Plänen Benutzergruppen auf Organisationsebene erstellt.

Hinweis: Es ist nicht möglich, eindeutige Anzeigenamen für Benutzergruppen mit SCIM-Zugriffsrechten einzurichten.



Zugriffsrechte einrichten

Die Einrichtung deiner SCIM-Zugriffsrechte unterscheidet sich je nach dem von dir genutzten Identitäts-Provider. Hier sind einige beliebte Optionen:

Während der Einrichtung fragt dein Identitäts-Provider nach einem API-Token, das über den OAuth 2.0-Flow erstellt wurde. Slack unterstützt außerdem die Live-Synchronisierung von Active Directory-Gruppen für Workspaces, die diese Identitäts-Provider benutzen.

Hinweis: Wenn du einen kostenpflichtigen Slack-Plan nutzt, können Mitgliedern und Gästen, die per SCIM hinzugefügt wurden, Gebühren berechnet werden, sobald sie sich das erste Mal angemeldet haben. Die Kosten für die Accounts werden mit der restlichen Zeit für deinen aktuellen Abrechnungszeitraum verrechnet.