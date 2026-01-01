Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Slack supporta il provisioning dei membri con lo standard SCIM (System for Cross-domain Identity Management). Per utilizzare il provisioning è necessario utilizzare un’app del connettore assieme a un provider d’identità (IDP) supportato.
Suggerimento: se vuoi creare uno script personalizzato per gestire il provisioning, vai all’API Slack per consultare la nostra documentazione sull'API SCIM.
Gestire i membri
Il provisioning SCIM ti consente di gestire i membri nell’area di lavoro Slack o nell’organizzazione Enterprise in modo più efficiente. Ecco cosa puoi fare:
*Disponibile solo per i piani Enterprise. Se desideri creare un ospite di un canale singolo o un ospite nel piano Pro o Business+, puoi creare un membro e poi modificarne il ruolo in ospite . ** Il provisioning SCIM crea gruppi utenti a livello di area di lavoro per i piani Business+ e gruppi utenti a livello di organizzazione per i piani Enterprise. Attenzione: Non è possibile impostare nomi visualizzati univoci per gruppi di utenti con il provisioning SCIM.
Configurare il provisioning
L’impostazione del provisioning SCIM varia a seconda del provider d’identità che utilizzi. Ecco alcune opzioni popolari:
Durante la configurazione, il provider di identità richiederà un token API creato tramite il flusso
OAuth 2.0. Slack supporta anche la sincronizzazione in tempo reale dei gruppi Active Directory per le aree di lavoro che utilizzano questi provider d’identità. Nota:se hai un piano Slack a pagamento, i membri e gli ospiti aggiunti tramite SCIM sono fatturabili a partire dal loro primo accesso. Il costo dei nuovi account verrà ripartito proporzionalmente per il resto del periodo di fatturazione in corso.
Chi può utilizzare questa funzione?
I
proprietarie gli amministratori dell’organizzazione e i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro
Disponibile per i piani
Business+ ed Enterprise
Disponibile per i piani
Free e Pro se hai connesso un'organizzazione Salesforce a Slack
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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