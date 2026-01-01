Você pode escolher um nome exibido para mostrar quando seus colegas de trabalho mencionarem você no Slack. Se você não preencher o campo Nome exibido no seu perfil do Slack, seu nome completo será exibido quando alguém mencionar você.

Nome completo É necessário incluir um nome completo no perfil. A menos que seu perfil tenha sido atualizado, usaremos o nome completo fornecido quando você criou a conta. Nome exibido Os nomes exibidos são opcionais e podem conter espaços, caracteres não latinos e letras maiúsculas. Os nomes exibidos são opcionais e podem conter espaços, caracteres não latinos e letras maiúsculas.

Configurar o nome exibido

Computador Dispositivo móvel No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Perfil. Isso abrirá seu perfil no lado direito da tela. Clique em Editar perfil. Abaixo do campo Nome exibido, insira como você prefere aparecer. Clique em Salvar alterações. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Ver perfil. Toque em Editar perfil. Toque no campo Nome exibido e digite o nome exibido de sua preferência. Toque em Salvar no canto superior direito.

Observação: caso o logon único esteja ativado no seu workspace, é possível que a capacidade de editar informações pessoais, inclusive o nome exibido e os endereços de e-mail, fique restrita.



Nomes reservados

Existem várias palavras reservadas para evitar confusões no Slack e que não podem ser usadas em nomes completos ou nomes exibidos: