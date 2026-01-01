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Você pode escolher um nome exibido para mostrar quando seus colegas de trabalho
mencionarem você no Slack. Se você não preencher o campo Nome exibido no seu perfil do Slack, seu nome completo será exibido quando alguém mencionar você.
Nome completo É necessário incluir um nome completo no perfil. A menos que seu perfil tenha sido atualizado, usaremos o nome completo fornecido quando você criou a conta.
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Os nomes exibidos são opcionais e podem conter espaços, caracteres não latinos e letras maiúsculas.
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Nome exibido e digite o nome exibido de sua preferência. Toque em
Salvar no canto superior direito. Observação: caso o logon único esteja ativado no seu workspace, é possível que a capacidade de editar informações pessoais, inclusive o nome exibido e os endereços de e-mail, fique restrita.
Nomes reservados
Existem várias palavras reservadas para evitar confusões no Slack e que não podem ser usadas em nomes completos ou nomes exibidos:
Português Brasileiro: aqui, canais, canal, eu, geral, grupo, meu, todos
Chinês (Simplificado): 归档, 已归档, 全部, 频道, 创建, 删除, 已删除的频道, 编辑, 所有人, 组, 在线, 我, Slack, slackbot, 今天, 你
Chinês (Tradicional): 全部, 頻道, 茶水間, 我, 您, 公開區, Slackbot, slack, 所有人, 這裡
Inglês: archive, archived, archives, all, channel, channels, create, delete, deleted-channel, edit, everyone, general, group, groups, here, ja, me, ms, slack, slackbot, today, you
Francês: chaîne/chaine, canal, général/general, groupe, ici, moi, tous
Alemão: alle, allgemein, Channel/channel, hier, Gruppe/gruppe, mir
Italiano: tutti, canale, gruppo, qui, me, tu
Japonês: チャンネル, ここ, 全員, 自分, グループ, general
Coreano: 여기, 모두, 전체, 모든, 전부, 채널, 나, 그룹
Espanhol: aquí, canal, general, grupo, mí, todos Ótimo!
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