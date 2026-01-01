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Puedes elegir un nombre de Slack para que aparezca cuando tus compañeros/as
te mencionen en Slack. Si no completas el campo de nombre de Slack de tu perfil, verás tu nombre completo cuando las personas te mencionen.
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Cómo configurar tu nombre de Slack
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Nombres reservados
Hay varias palabras que nos reservamos para evitar confusiones en Slack y que no se pueden utilizar como nombres completos ni nombres de Slack:
Portugués de Brasil: aqui, canais, canal, eu, general, geral, grupo, meu, todos
Chino (simplificado): 归档, 已归档, 全部, 频道, 创建, 删除, 已删除的频道, 编辑, 所有人, 组, 在线, 我, Slack, slackbot, 今天, 你
Chino (tradicional): 全部, 頻道, 茶水間, 我, 您, 公開區, Slackbot, slack, 所有人, 這裡
Inglés: archive, archived, archives, all, channel, channels, create, delete, deleted-channel, edit, everyone, general, group, groups, here, ja, me, ms, slack, slackbot, today, you
Francés: chaîne/chaine, canal, général/general, groupe, ici, moi, tous
Alemán: alle, allgemein, Channel/channel, hier, Gruppe/gruppe, mir
Italiano: tutti, canale, gruppo, qui, me, tu
Japonés: チャンネル, ここ, 全員, 自分, グループ, general
Coreano: 여기, 모두, 전체, 모든, 전부, 채널, 나, 그룹
Español: aquí, canal, general, grupo, mí, todos ¡Genial!
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