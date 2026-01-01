Puedes elegir un nombre de Slack para que aparezca cuando tus compañeros/as te mencionen en Slack. Si no completas el campo de nombre de Slack de tu perfil, verás tu nombre completo cuando las personas te mencionen.

Nombre completo Debes incluir un nombre completo en tu perfil. A menos que hayas actualizado tu perfil, utilizamos el nombre completo que nos facilitaste al crear tu cuenta. Nombre de Slack Los nombres de Slack son opcionales y pueden contener espacios, caracteres no latinos y letras en mayúscula. Los nombres de Slack son opcionales y pueden contener espacios, caracteres no latinos y letras en mayúscula.

Cómo configurar tu nombre de Slack

Ordenador Móvil En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Perfil. Se abrirá tu perfil en el lado derecho de la pantalla. Haz clic en Editar perfil. En el campo Nombre de Slack, introduce el nombre de Slack que prefieras. Para guardar los cambios, haz clic en Guardar cambios. Toca en tu foto de perfil, situada en la parte superior de la pantalla. Pulsa Ver perfil. Pulsa Modificar tu perfil. Pulsa el campo Nombre de Slack e introduce el nombre de Slack que prefieras. Pulsa la opción Guardar situada en la parte superior derecha.

Nota: Si está activado el inicio de sesión único en tu espacio de trabajo, es posible que tu capacidad para editar tu información personal, incluidos los nombres de Slack y direcciones de correo electrónico esté restringida.



Nombres reservados

Hay varias palabras que nos reservamos para evitar confusiones en Slack y que no se pueden utilizar como nombres completos ni nombres de Slack: