Profilo e preferenze
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Puoi scegliere un nome visualizzato da mostrare quando i tuoi colleghi
ti taggano su Slack. Se non inserisci un nome visualizzato nel tuo profilo su Slack e qualcuno ti tagga, visualizzerai il tuo nome completo.
Nome completo Devi includere un nome completo nel tuo profilo. A meno che tu non abbia aggiornato il tuo profilo, useremo il nome completo che hai inserito in fase di creazione dell’account.
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Nomi riservati
In Slack alcune parole sono riservate per evitare confusione e non possono essere usate nei nomi completi o nei nomi visualizzati:
Portoghese brasiliano: aqui, canais, canal, eu, general, geral, grupo, meu, todos
Cinese (semplificato): 归档, 已归档, 全部, 频道, 创建, 删除, 已删除的频道, 编辑, 所有人, 组, 在线, 我, Slack, slackbot, 今天, 你
Cinese (tradizionale): 全部, 頻道, 茶水間, 我, 您, 公開區, Slackbot, slack, 所有人, 這裡
Inglese: archive, archived, archives, all, channel, channels, create, delete, deleted-channel, edit, everyone, general, group, groups, here, ja, me, ms, slack, slackbot, today, you
Francese: chaîne/chaine, canal, groupe, ici, moi, tous
Tedesco: alle, allgemein, Channel/channel, hier, Gruppe/gruppe, mir
Italiano: tutti, canale, gruppo, qui, me, tu
Giapponese: チャンネル, ここ, 全員, 自分, グループ
Coreano: 여기, 모두, 전체, 모든, 전부, 채널, 나, 그룹
Spagnolo: aquí, canal, grupo, mí, todos Fantastico!
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