Puedes elegir un nombre de Slack cuando tus compañeros de trabajo te mencionen en Slack. Si no completas el campo de nombre de Slack de tu perfil, verás tu nombre completo cuando te mencionen.

Nombre completo Debes incluir un nombre completo en el perfil. A menos que hayas actualizado tu perfil, utilizamos el nombre completo que nos facilitaste al crear tu cuenta. Nombre de Slack Los nombres de Slack son opcionales y pueden contener espacios, caracteres no latinos y letras en mayúscula. Los nombres de Slack son opcionales y pueden contener espacios, caracteres no latinos y letras en mayúscula.

Configura tu nombre de Slack

Computadora Dispositivo móvil En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Perfil. Se abrirá tu perfil en el lado derecho de la pantalla. Haz clic en Editar perfil. Debajo del campo Nombre de Slack, escribe el nombre que prefieras. Haz clic en Guardar cambios. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de tu pantalla. Pulsa Ver perfil. Pulsa Editar perfil. Pulsa el campo Nombre de Slack y escribe tu nombre de Slack preferido. Pulsa Guardar en la parte superior derecha.

Nota: Si se ha activado el inicio de sesión único para tu espacio de trabajo, es posible que se limite tu capacidad a la hora de modificar la información personal, lo que incluye el nombre de Slack y direcciones de correo electrónico.



Nombres reservados

Hay algunas palabras que reservamos para evitar confusiones en Slack y que no se pueden utilizar en el nombre completo ni en el nombre de Slack: