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Puedes elegir un nombre de Slack cuando tus compañeros de trabajo
te mencionen en Slack. Si no completas el campo de nombre de Slack de tu perfil, verás tu nombre completo cuando te mencionen.
Nombre completo Debes incluir un nombre completo en el perfil. A menos que hayas actualizado tu perfil, utilizamos el nombre completo que nos facilitaste al crear tu cuenta.
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Los nombres de Slack son opcionales y pueden contener espacios, caracteres no latinos y letras en mayúscula.
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Guardar en la parte superior derecha. Nota: Si se ha activado el inicio de sesión único para tu espacio de trabajo, es posible que se limite tu capacidad a la hora de modificar la información personal, lo que incluye el nombre de Slack y direcciones de correo electrónico.
Nombres reservados
Hay algunas palabras que reservamos para evitar confusiones en Slack y que no se pueden utilizar en el nombre completo ni en el nombre de Slack:
Portugués brasileño: aqui, canais, canal, eu, general, geral, grupo, meu, todos
Chino (simplificado): 归档, 已归档, 全部, 频道, 创建, 删除, 已删除的频道, 编辑, 所有人, 组, 在线, 我, Slack, Slackbot, 今天, 你
Chino (tradicional): 全部, 頻道, 茶水間, 我, 您, 公開區, Slackbot, Slack, 所有人, 這裡
Inglés: archive, archived, archives, all, channel, channels, create, delete, deleted-channel, edit, everyone, general, group, groups, here, ja, me, ms, slack, slackbot, today, you
Francés: chaîne/chaine, général/general, groupe, ici, moi, tous
Alemán: alle, allgemein, Channel/channel, hier, Gruppe/gruppe, mir
Italiano: tutti, canale, gruppo, qui, me, tu
Japonés: チャンネル, ここ, 全員, 自分, グループ, general
Coreano: 여기, 모두, 전체, 모든, 전부, 채널, 나, 그룹
Español: aquí, canal, general, grupo, mí, todos ¡Genial!
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