Administração do workspace
Quer saber mais sobre como configurar uma equipe? Temos exatamente o que você precisa.
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Com um
plano pago, você tem acesso a mais recursos do Slack e pode remover os limites de uso. Assista ao nosso vídeo para saber mais. Depois, siga os passos abaixo para fazer upgrade do seu workspace. VIDEO
Fazer upgrade de um workspace
Por padrão, qualquer membro pode fazer upgrade de um workspace gratuito para um plano pago, mas os
proprietários do workspace podem restringir essa configuração. Proprietários de workspace, e qualquer membro que faça o upgrade de um workspace, podem gerenciar o faturamento e as informações do plano.
Pagar com cartão de crédito
Pagar por transferência bancária
Após o upgrade, você receberá uma cobrança pelo número de usuários ativos no workspace.
Acesse
https://my.slack.com/plans para ver os detalhes sobre os planos e preços. Para selecionar um plano, clique em
Fazer upgrade agora. Insira as informações da organização e os dados do cartão de crédito.
Selecione
Revisar pedido. Quando tudo estiver pronto, selecione
Comprar.
Para fazer upgrade e pagar com o autofaturamento, você precisa selecionar um plano de pagamento anual e
o workspace deve atender a determinados requisitos. As informações bancárias do Slack estarão na sua fatura e o pagamento deve ser efetuado em até 30 dias por débito direto ACH, cheque ou transferência bancária. Não podemos preencher formulários de fornecedores ou de pagamento, fazer upload de faturas em portais nem fazer análises manuais.
Para fazer upgrade e pagar com o autofaturamento, você precisa selecionar um plano de pagamento anual e
o workspace deve atender a determinados requisitos. As informações bancárias do Slack estarão na sua fatura e o pagamento deve ser efetuado em até 30 dias por transferência bancária. Não podemos preencher formulários de fornecedores ou de pagamento, fazer upload de faturas em portais nem fazer análises manuais.
Acesse
https://my.slack.com/plans para ver os detalhes sobre os planos e preços. Para selecionar um plano, clique em
Fazer upgrade agora. Abaixo do nome do plano na parte superior direita, selecione
Fatura anual. Adicione as informações da sua empresa.
Selecione a guia
Pagar por fatura , depois informe o número de membros pelos quais gostaria de pagar. Esse número deve incluir todos os membros ativos. Abaixo de
Também envie o recibo para, insira outros contatos de faturamento. Você também pode preencher um número de pedido de compra. Clique em
Revisar pedido e depois em Comprar para concluir.
Observação: leve em consideração que será cobrada uma taxa no pagamento por transferência bancária. Observação: se o seu uso ultrapassar as expectativas inicialmente planejadas, você receberá os acertos de fatura a cada trimestre, sempre que o saldo atingir US$ 1.000. Ótimo!
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