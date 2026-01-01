Pagar com cartão de crédito

Pagar por transferência bancária

Após o upgrade, você receberá uma cobrança pelo número de usuários ativos no workspace.

Para fazer upgrade e pagar com o autofaturamento, você precisa selecionar um plano de pagamento anual e o workspace deve atender a determinados requisitos. As informações bancárias do Slack estarão na sua fatura e o pagamento deve ser efetuado em até 30 dias por débito direto ACH, cheque ou transferência bancária. Não podemos preencher formulários de fornecedores ou de pagamento, fazer upload de faturas em portais nem fazer análises manuais.

Para fazer upgrade e pagar com o autofaturamento, você precisa selecionar um plano de pagamento anual e o workspace deve atender a determinados requisitos. As informações bancárias do Slack estarão na sua fatura e o pagamento deve ser efetuado em até 30 dias por transferência bancária. Não podemos preencher formulários de fornecedores ou de pagamento, fazer upload de faturas em portais nem fazer análises manuais.

Acesse https://my.slack.com/plans para ver os detalhes sobre os planos e preços. Para selecionar um plano, clique em Fazer upgrade agora. Abaixo do nome do plano na parte superior direita, selecione Fatura anual. Adicione as informações da sua empresa. Selecione a guia Pagar por fatura , depois informe o número de membros pelos quais gostaria de pagar. Esse número deve incluir todos os membros ativos. Abaixo de Também envie o recibo para, insira outros contatos de faturamento. Você também pode preencher um número de pedido de compra. Clique em Revisar pedido e depois em Comprar para concluir.



Observação: leve em consideração que será cobrada uma taxa no pagamento por transferência bancária.

Observação: se o seu uso ultrapassar as expectativas inicialmente planejadas, você receberá os acertos de fatura a cada trimestre, sempre que o saldo atingir US$ 1.000.