Para manter os fluxos de trabalho mais usados facilmente acessíveis, você pode adicioná-los à guia Fluxos de trabalho em conversas nas quais você tem permissão para gerenciar fluxos de trabalho. Se quiser incentivar os membros do canal a usar um fluxo de trabalho em vez de postar no canal, você poderá destacar um fluxo de trabalho.



Adicionar ou remover fluxos de trabalho

Adicione um fluxo de trabalho Remover um fluxo de trabalho No computador, abra um canal ou uma mensagem direta (MD). Clique na guia Fluxos de trabalho no cabeçalho da conversa e, em seguida, clique em Adicionar fluxo de trabalho. Se não estiver vendo a guia Fluxos de trabalho, clique no botão mais para encontrá-la. Pesquise e selecione um fluxo de trabalho e clique em Adicionar. No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique na guia Fluxos de trabalho no cabeçalho da conversa. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você deseja remover. Selecione Remover dos marcadores. Clique em Remover somente. Se você também quiser cancelar a publicação, escolha Remover e cancelar publicação.



Destaque um fluxo de trabalho

Quando você destaca um fluxo de trabalho, o campo de mensagem é substituído por um botão para iniciar o fluxo de trabalho. Os membros da conversa podem clicar no botão para iniciar o fluxo de trabalho ou clicar em Enviar uma mensagem para alternar para o campo de mensagem e enviar uma mensagem normal.

Adicionar um fluxo de trabalho em destaque Remover um fluxo de trabalho em destaque No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique na guia Fluxos de trabalho no cabeçalho da conversa. Se não estiver vendo a guia Fluxos de trabalho, clique no botão mais para encontrá-la. Clique em Destacar fluxo de trabalho e, em seguida, pesquise e selecione um fluxo de trabalho. Clique em Destacar. Clique na guia Fluxos de trabalho na parte superior da conversa. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho em destaque e selecione Remover de Em destaque. Clique em Remover de Em destaque.



Gerencie quem pode adicionar, remover e destacar fluxos de trabalho

Nos planos Enterprise, os gerentes de canais podem decidir se os membros de um canal podem adicionar, remover ou destacar fluxos de trabalho.

No computador, abra o canal para o qual deseja ajustar as permissões. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa. Selecione a guia Configurações. Ao lado de Permissões de membros, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Adicionar e remover fluxos de trabalho do canal. Clique em Save (Salvar).

Observação: proprietários de organizações também podem decidir quais tipos de função podem gerenciar fluxos de trabalho de canais. Se um gerente de canal tiver permitido que os membros do canal adicionem, removam e destaquem fluxos de trabalho, mas você não puder fazê-lo, um proprietário pode ter restringido isso para o seu tipo de função.