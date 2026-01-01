Per accedere facilmente ai workflow usati più spesso, puoi aggiungerli alla scheda Workflow nelle conversazioni dove hai il permesso di gestire il workflow. Se vuoi incoraggiare i membri di un canale a usare un workflow invece di postare direttamente sul canale, puoi mettere il workflow in primo piano.
Aggiungere o rimuovere workflow
Aggiungi un workflow
Rimuovi un workflow
Vai sul desktop e apri un canale o un messaggio diretto (MD).
Fai clic sulla scheda Workflow nell’intestazione della conversazione, quindi fai clic su Aggiungi workflow. Se non vedi la scheda Workflow, fai clic sul pulsante più per trovarla.
Cerca e seleziona un workflow, dopodiché fai clic su Aggiungi.
Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
Fai clic sulla scheda Workflow nell’intestazione della conversazione.
Fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto al workflow che vuoi rimuovere.
Quando metti un workflow in primo piano, il campo messaggio viene sostituito da un pulsante per avviare il workflow. I membri della conversazione possono fare clic sul pulsante per avviare il workflow oppure possono fare clic su Invia un messaggio per passare al campo messaggio e inviare un messaggio standard.
Aggiungi un workflow in primo piano
Rimuovi un workflow in primo piano
Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
Fai clic sulla scheda Workflow nell’intestazione della conversazione. Se non vedi la scheda Workflow, fai clic sul pulsante + per trovarla.
Fai clic su Presenta un workflow, dopodiché cerca e seleziona un workflow.
Fai clic su Presenta.
Fai clic sulla scheda Workflow in alto nella conversazione.
Fai clic sull’ icona dei tre puntini vicino al workflow in primo piano, dopodiché seleziona Rimuovi dal primo piano.
Fai clic su Rimuovi dal primo piano.
Gestisci chi può aggiungere, rimuovere e presentare i workflow.
Con i piani Enterprise, i manager di canali possono decidere se i membri di un canale possono aggiungere, rimuovere o mettere in primo piano i workflow.
Vai sul desktop e apri il canale per il quale vuoi modificare le autorizzazioni.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda Impostazioni.
Accanto ad Autorizzazioni dei membri, fai clic su Modifica.
Seleziona o deseleziona la casella accanto a Aggiungi e rimuovi workflow per il canale.
Fai clic su Save (Salva).
Nota: i proprietari dell’organizzazione possono anche decidere i tipi di ruoli che possono gestire i workflow di canale. Se un manager di canali ha consentito ai membri del canale di aggiungere, rimuovere e mettere in primo piano i workflow ma tu non riesci a farlo, è possibile che un proprietario abbia limitato l’uso di queste funzioni per il tuo tipo di ruolo.