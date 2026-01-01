O Criador de fluxo de trabalho facilita a automação de tarefas e processos de rotina no Slack. Você pode usar a IA no Slack para ajudar a criar fluxos de trabalho e adicionar uma etapa de IA aos fluxos de trabalho a fim de gerar respostas ou resumos de canal de IA automaticamente.

Não conhece os fluxos de trabalho? Confira nosso tutorial O que é um fluxo de trabalho do Slack? para obter uma visão geral.



Criar um fluxo de trabalho com IA

Ao usar a IA para criar um fluxo de trabalho, você pode escrever um prompt simples em linguagem natural, como “Envie uma mensagem de boas-vindas para as pessoas que entrarem em um canal”. Assim, o Slack gera um fluxo de trabalho automaticamente para você personalizar e publicar.



Etapa 1: Abrir o Criador de fluxo de trabalho

No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Em Fluxos de trabalho, clique em Novo no canto superior direito. Selecione Criar fluxo de trabalho.



Etapa 2: Comece com um prompt

Quando você criar um novo fluxo de trabalho, terá a opção de usar a IA para auxiliar. Você pode selecionar um prompt escrito previamente ou escrever um.

Na seção IA, escolha um prompt da lista ou escreva o seu. Confira alguns exemplos para começar:



De um link

“Quando alguém clicar em um link, solicite feedback em um formulário e depois compartilhe o feedback em #feedback-proj.”



Em um horário agendado

“Todas as quintas-feiras, às 10h, faça um resumo dos últimos sete dias no canal #feedback-proj e envie-o para #resumo-feedback.”



Quando uma reação de emoji é usada

“Quando alguém reagir a uma mensagem com 👀 em #ajuda, responder na conversa e mencionar @ajuda-ti.”



Quando uma pessoa entra em um canal

“Dê as boas-vindas aos novos membros no canal #integração e peça que eles se apresentem.” Clique no ícone de avião de papel para enviar seu prompt para que a IA possa gerar seu fluxo de trabalho.

Observação: não é possível usar Quando um item de lista é atualizado ou De um webhook para iniciar fluxos de trabalho gerados por IA.



Etapa 3: Personalizar e publicar seu fluxo de trabalho

Revise seu fluxo de trabalho gerado pela IA. Se quiser, você poderá adicionar, remover ou editar etapas para personalizar seu fluxo de trabalho. Quando terminar, clique em Concluir. Analise os detalhes e as permissões do fluxo de trabalho e clique em Publicar.



Adicionar uma etapa de IA a um fluxo de trabalho

Com as etapas de fluxo de trabalho de IA, você pode criar fluxos de trabalho que respondam a perguntas, iniciem conversas com agentes de IA e resumam canais automaticamente. Crie um fluxo de trabalho com IA para responder a perguntas em um canal de integração, criar um resumo semanal do canal de projetos da sua equipe e muito mais.



Gerar uma resposta de IA

Adicione uma etapa de resposta da IA a um fluxo de trabalho para gerar automaticamente uma resposta baseada em um prompt personalizado criado por você e enviá-la no Slack ou a um app de terceiro como Planilhas Google ou Salesforce. É possível configurar seu fluxo de trabalho para usar variáveis de outras etapas quando ele gerar respostas. Ele também pode consultar recursos como um canvas de integração ou um documento de políticas da equipe ou usar o histórico de mensagens de um canal.

Observação: Não é possível adicionar uma etapa de resposta de IA a fluxos de trabalho em canais do Salesforce ou canais com pessoas externas.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Fluxos de trabalho. Clique em Novo no canto superior direito e, em seguida, selecione Criar fluxo de trabalho. Escolha como seu fluxo de trabalho deve começar. Em seguida, procure IA e selecione a etapa Resposta de IA. Insira um prompt descrevendo o que a IA deve fazer e como ela deve responder em seu fluxo de trabalho. Se precisar de ajuda para começar, clique em Exemplos de prompt para ter algumas ideias. Selecione a guia Formato de saída para personalizar a saída do seu fluxo de trabalho. Escolha a opção de formato Estruturado para definir a saída do seu fluxo de trabalho como campos específicos que você pode usar como variáveis posteriormente no fluxo. Na guia Fontes, adicione arquivos ou canais para dar à IA mais contexto específico para usar na resposta. Clique em Salvar. Se preferir, adicione mais etapas ao seu fluxo de trabalho (como enviar sua resposta de IA a um canal). Quando estiver tudo pronto para publicar, clique em Concluir. Atualize os detalhes e as permissões do fluxo de trabalho e clique em Publicar.

Observação: Por padrão, os fluxos de trabalho são pausados ​​antes de enviar conteúdo gerado por IA para outro app, para que a pessoa cuja conta está conectada à etapa possa revisar e aprovar o conteúdo.



Iniciar uma conversa com um agente de IA

Use o Criador de fluxo de trabalho para iniciar automaticamente uma conversa com o Slackbot ou outro agente de IA usando informações reunidas anteriormente no fluxo de trabalho. Adicione uma etapa para Iniciar uma conversa com o Slackbot ou Iniciar uma conversa com o agente em seu fluxo de trabalho e inclua um prompt com instruções para o agente. A etapa de conversa com um agente de IA deve ser a última etapa no fluxo de trabalho.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Fluxos de trabalho. Clique em Novo no canto superior direito e, em seguida, selecione Criar fluxo de trabalho. Escolha como seu fluxo de trabalho deve iniciar e, em seguida, adicione etapas. Para terminar o seu fluxo de trabalho com uma etapa de conversa com um agente de IA, selecione Adicionar etapa. Selecione IA na barra lateral e clique em Iniciar uma conversa com um agente ou Iniciar uma conversa com o Slackbot. Siga as instruções para configurar a etapa e clique em Salvar. Revise seu fluxo de trabalho e clique em Publicar.



Resumir canais

Para gerar automaticamente um resumo do canal, crie um fluxo de trabalho com uma etapa Resumir canal público. Quando o resumo estiver pronto, o fluxo de trabalho poderá enviá-lo a um canal ou adicioná-lo a um canvas para que você possa consultá-lo mais tarde.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Fluxos de trabalho. Clique em Novo no canto superior direito e, em seguida, selecione Criar fluxo de trabalho. Escolha como seu fluxo de trabalho deve começar. Em seguida, procure IA e selecione a etapa Resumir canal público. Selecione o canal que gostaria de resumir, escolha a duração e clique em Salvar. Para enviar o resumo como uma mensagem, pesquise e selecione Mensagens. Em seguida, selecione Enviar uma mensagem para um canal. Para adicionar o resumo a um canvas, pesquise e selecione Canvas. Em seguida, selecione Atualizar um canvas. Siga as instruções para configurar a etapa, clique em Inserir uma variável e selecione Resumo. Clique em Salvar. Se quiser, adicione mais etapas ao seu fluxo de trabalho. Quando estiver tudo pronto para publicar, clique em Concluir. Atualize os detalhes e as permissões do fluxo de trabalho e clique em Publicar.

Observação: os resumos gerados por um fluxo de trabalho serão exibidos no idioma padrão definido para o seu workspace ou organização.