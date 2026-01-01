El Creador de flujos de trabajo te ayuda a automatizar tareas y procesos rutinarios en Slack. Puedes emplear IA en Slack para crear flujos de trabajo, así como añadir un paso de IA a tus flujos de trabajo para generar respuestas de IA resúmenes de canales automáticamente.

¿No conoces los flujos de trabajo? Consulta nuestro tutorial ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para obtener información general.



Crear un flujo de trabajo con IA

Cuando usas IA para crear un flujo de trabajo, puedes escribir una solicitud simple en lenguaje natural como: “Envía un mensaje de bienvenida a las personas que se unan a un canal”. Slack creará un flujo de trabajo automáticamente para que puedas personalizarlo y publicarlo.



Paso 1: abrir el Creador de flujos de trabajo

Desde el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Desde flujos de trabajo, haz clic en Nuevo en la parte superior derecha. Selecciona Crear flujo de trabajo.



Paso 2: Comienza con una solicitud

Cuando crees un nuevo flujo de trabajo, tendrás la opción de usar IA para ayudarte. Puedes seleccionar una solicitud escrita previamente o escribir la tuya propia.

En la sección IA, elige una solicitud de la lista o escribe tú una. Aquí tienes algunos ejemplos con los que empezar:



Desde un enlace

“Cuando alguien haga clic en un enlace, pide opiniones en un formulario y después compártelo en #sugerencias-proyecto”.



Siguiendo un programa

“Todos los jueves a las 10:00, resume los últimos 7 días de #sugerencias-proyecto y envíalo a #resumen-sugerencias”.



Cuando se utilice una reacción emoji

“Si alguien reacciona a un mensaje con 👀 en #ayuda, responde en el hilo de la conversación y menciona a @ayuda-TI”.



Cuando una persona se una a un canal

“Da la bienvenida a los nuevos miembros de la #incorporación y pídeles que se presenten”. Haz clic en el icono del avión de papel para enviar la solicitud y que la IA pueda generar tu flujo de trabajo.

Nota: No se puede usar Cuando se actualiza un elemento de la lista o Desde un webhook para iniciar flujos de trabajo generados por IA.



Paso 3: Personaliza y publica tu flujo de trabajo

Revisa tu flujo de trabajo generado por IA. Si quieres, puedes añadir, eliminar o editar pasos para personalizar tu flujo de trabajo. Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar. Revisa la información y los permisos de tu flujo de trabajo y, a continuación, haz clic en Publicar.



Añadir un paso de IA a un flujo de trabajo

Con los pasos del flujo de trabajo basados en IA, puedes crear flujos de trabajo que respondan automáticamente a las preguntas, inicien las conversaciones con agentes de IA y resuman los canales. Crea un flujo de trabajo impulsado por IA para responder preguntas en un canal de incorporación, crear un resumen semanal del canal de proyectos de tu equipo y mucho más.



Generar respuesta de IA

Añade un paso de respuesta de IA a un flujo de trabajo para generar automáticamente una respuesta a partir de tu prompt personalizado. Después, envíalo en Slack o a una aplicación de terceros como Hojas de cálculo de Google o Salesforce. Puedes configurar tu flujo de trabajo para usar variables de otros pasos cuando genere respuestas. También puede hacer referencia a otros recursos, como un canvas de incorporación o la política del equipo, así como usar el historial de mensajes de un canal.

Nota: No puedes añadir un paso de respuesta de IA a flujos de trabajo en canales de Salesforce o canales con personas externas.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Crear flujo de trabajo. Elige cómo debería comenzar tu flujo de trabajo y, a continuación, busca IA y selecciona el paso de la respuesta de IA. Introduce una indicación que describa qué debe hacer la IA y cómo debe responder en tu flujo de trabajo. Si necesitas ayuda para empezar, haz clic en Ejemplos de solicitudes para obtener algunas ideas. Selecciona la pestaña Formato del resultado para personalizar el resultado de tu flujo de trabajo. Selecciona la opción de formato Estructurado para definir el resultado de tu flujo de trabajo como campos específicos que podrás usar como variables en el flujo de trabajo más adelante. En la pestaña Fuentes, añade archivos o canales para proporcionar a la respuesta de la IA un contexto más específico en el que basarse. Haz clic en Guardar. Si lo deseas, añade más pasos a tu flujo de trabajo (como enviar la respuesta de la IA a un canal). Cuando quieras publicar, haz clic en Finalizar. Actualiza la información y los permisos de tu flujo de trabajo y, a continuación, haz clic en Publicar.

Nota: De manera predeterminada, los flujos de trabajo se pausan antes de enviar contenido generado con IA a otra aplicación, de forma que la persona que tenga su cuenta conectada al paso pueda revisar y aprobar el contenido.



Iniciar una conversación con un agente de IA

Usa el Creador de flujos de trabajo para iniciar automáticamente una conversación con Slackbot u otro agente de IA a partir de la información recopilada en los pasos anteriores del flujo de trabajo.Añade un paso de Iniciar conversación con Slackbot o Iniciar conversación con un agente a tu flujo de trabajo y, luego, incluye un prompt con instrucciones para el agente. Los pasos que inician conversaciones con agentes de IA deben ser el último paso del flujo de trabajo.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Crear flujo de trabajo. Elige cómo se iniciará tu flujo de trabajo y, luego, añade los pasos. Para finalizar tu flujo de trabajo con un paso de conversación con un agente de IA, selecciona Añadir paso. Selecciona IA en la barra lateral y, a continuación, haz clic en Iniciar conversación con un agente o Iniciar conversación con Slackbot. Sigue el prompt para configurar el paso y, luego, haz clic en Guardar. Revisa tu flujo de trabajo y, después, haz clic en Publicar.



Resumir canales

Para generar un resumen del canal automáticamente, crea un flujo de trabajo con el paso Resumir canal abierto. Cuando el resumen esté listo, el flujo de trabajo puede enviarlo a un canal o añadirlo a un canvas para que puedas volver a consultarlo más adelante.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Crear flujo de trabajo. Elige cómo debería comenzar tu flujo de trabajo y, a continuación, busca IA y selecciona el paso Resumir canal abierto. Selecciona el canal que quieras resumir y, después, elige una duración y haz clic en Guardar. Para enviar el resumen en forma de mensaje, busca y selecciona Mensajes y, después, Enviar un mensaje a un canal. Para añadir el resumen a un canvas, busca y selecciona Canvas y, luego, Actualizar un canvas. Sigue las indicaciones para configurar el paso y, después, haz clic en Insertar una variable y selecciona Resumen. Haz clic en Guardar. Si quieres, puedes añadir más pasos a tu flujo de trabajo. Cuando quieras publicar, haz clic en Finalizar. Actualiza la información y los permisos de tu flujo de trabajo y, a continuación, haz clic en Publicar.

Nota: Los resúmenes que genere un flujo de trabajo aparecerán en el idioma predeterminado establecido para tu espacio de trabajo u organización.