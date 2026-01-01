Der Workflow-Builder hilft dir, Routineaufgaben und -prozesse in Slack zu automatisieren. Mithilfe von KI in Slack kannst du Workflows erstellen und Workflows einen KI-Schritt hinzufügen, um automatisch KI-Antworten oder Channel-Zusammenfassungen zu erstellen.

Neu bei Workflows? Einen Überblick darüber findest du in unserem Tutorial Was ist ein Slack-Workflow?.



Einen Workflow mit KI erstellen

Wenn du KI verwendest, um einen Workflow zu erstellen, kannst du einen einfachen Prompt in natürlicher Sprache schreiben, wie z. B. „Sende eine Willkommensnachricht an Personen, die einem Channel beitreten.“ Slack erstellt automatisch einen Workflow, den du anpassen und veröffentlichen kannst.



Schritt 1: Workflow-Builder öffnen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf k Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke in Workflows oben rechts auf Neu. Wähle Workflow erstellen aus.



Schritt 2: Mit einem Prompt starten

Wenn du einen neuen Workflow erstellst, hast du die Möglichkeit, KI als Hilfe zu nutzen. Du kannst eine vorformulierte Eingabeaufforderung auswählen oder deine eigene schreiben.

Wähle im Abschnitt KI einen Prompt aus der Liste aus, oder schreibe einen eigenen. Hier sind ein paar Beispiele für den Einstieg:



Über einen Link

„Wenn jemand auf einen Link klickt, bitte um Feedback in einem Formular und teile das Feedback dann unter #proj-feedback.“



Anhand eines Plans

„Jeden Donnerstag um 10 Uhr fasst du die letzten 7 Tage in #proj-feedback zusammen und schickst sie an #feedback-zusammenfassung.“



Wenn eine Emoji-Reaktion verwendet wird

„Wenn jemand in #hilfe auf eine Nachricht mit 👀 reagiert, antworte im Thread und erwähne @hilfe-it.“



Wenn eine Person einem Channel beitritt

„Begrüße neue Mitglieder beim #onboarding und bitte sie, sich vorzustellen.“ Klicke zum Senden deines Prompts auf das Papierfliegersymbol, damit die KI deinen Workflow erstellen kann.

Hinweis: Die Optionen Wenn ein Listenelement aktualisiert wird oder Anhand eines Webhooks können nicht zum Starten von KI-generierten Workflows verwendet werden.



Schritt 3: Workflow anpassen und veröffentlichen

Überprüfe deinen KI-generierten Workflow. Bei Bedarf kannst du Schritte hinzufügen, entfernen oder bearbeiten, um deinen Workflow individuell anzupassen. Wenn du fertig bist, klicke auf Fertigstellen. Überprüfe die Details und Berechtigungen und klicke dann auf Veröffentlichen.



Einen Schritt zu einem Workflow hinzufügen

Mit KI-Workflow-Schritten kannst du Workflows erstellen, die automatisch Fragen beantworten, Unterhaltungen mit KI-Agenten starten und Channels zusammenfassen. Erstelle einen KI-gestützten Workflow, um Fragen in einem Onboarding-Channel zu beantworten, eine wöchentliche Zusammenfassung des Projekt-Channels deines Teams zu erstellen und vieles mehr.



KI-Antwort generieren

Füge einem Workflow einen KI-Antwortschritt hinzu, um automatisch eine Antwort anhand deines benutzerdefinierten Prompts zu generieren, und sende diese dann in Slack oder an eine Drittanbieter-App wie Google Sheets oder Salesforce. Du kannst deinen Workflow so konfigurieren, dass er bei der Generierung von Antworten Variablen aus anderen Schritten verwendet. Er kann auch auf Ressourcen wie ein Onboarding-Canvas oder ein Dokument mit Teamrichtlinien verweisen oder den Nachrichtenverlauf eines Channels nutzen.

Hinweis: Du kannst einen Schritt „KI-Antwort“ nicht zu Workflows in Salesforce-Channels oder Channels mit externen Personen hinzufügen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Workflows. Klicke oben rechts auf Neu und wähle dann Workflow erstellen aus. Wähle aus, wie dein Workflow starten soll und suche dann nach KI und wähle den Schritt KI-Antwort aus. Gib einen Prompt ein, der beschreibt, was die KI tun soll und wie sie in deinem Workflow reagieren soll. Wenn du Hilfe beim Einstieg benötigst, klicke auf Prompt-Beispiele, um dir ein paar Anregungen zu holen. Wähle den Tab Ausgabeformat, um die Ausgabe deines Workflows anzupassen. Wähle die Option Strukturiert, um die Ausgabe deines Workflows als bestimmte Felder zu definieren, die du später im Workflow als Variablen verwenden kannst. Füge im Tab Quellen Dateien oder Channels hinzu, um der KI einen spezifischeren Kontext als Grundlage für ihre Antwort zu bieten. Klicke auf Speichern. Wenn du möchtest, kannst du deinem Workflow weitere Schritte hinzufügen (z. B. das Senden deiner KI-Antwort an einen Channel). Wenn du zur Veröffentlichung bereit bist, klicke auf Abschließen. Aktualisiere die Details und Berechtigungen und klicke dann auf Veröffentlichen.

Hinweis: Standardmäßig werden Workflows pausiert, bevor KI-generierte Inhalte an eine andere App gesendet werden, damit die Person, deren Account mit diesem Schritt vernetzt ist, die Inhalte prüfen und genehmigen kann.



Unterhaltung mit einem KI-Agenten starten

Nutze den Workflow-Builder, um anhand von Informationen, die zuvor im Workflow gesammelt wurden, automatisch eine Unterhaltung mit einem Slackbot oder einem anderen KI-Agenten zu starten. Füge deinem Workflow den Schritt Unterhaltung mit Slackbot starten oder Unterhaltung mit Agent starten hinzu und schließe einen Prompt mit Anweisungen für den Agenten ein. Schritte für die Unterhaltung mit einem KI-Agenten müssen der letzte Schritt in einem Workflow sein.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Workflows. Klicke oben rechts auf Neu und wähle dann Workflow erstellen aus. Wähle aus, wie dein Workflow starten soll, und füge dann Schritte hinzu. Um deinen Workflow mit dem Schritt einer Unterhaltung mit dem KI-Agenten abzuschließen, wähle Schritt hinzufügen aus. Wähle in der Seitenleiste KI aus und klicke dann auf Unterhaltung mit Agent starten oder auf Unterhaltung mit Slackbot starten. Befolge die Anweisungen, um den Schritt zu konfigurieren, und klicke dann auf Speichern. Überprüfe deinen Workflow, und klicke dann auf Veröffentlichen.



Channels zusammenfassen

Wenn du automatisch eine Channel-Zusammenfassung generieren möchtest, erstelle einen Workflow, der den Schritt Offenen Channel zusammenfassen enthält. Wenn die Zusammenfassung fertig ist, kann der Workflow die Zusammenfassung an einen Channel senden oder sie zu einem Canvas hinzufügen, damit du später darauf zurückgreifen kannst.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Workflows. Klicke oben rechts auf Neu und wähle dann Workflow erstellen aus. Wähle aus, wie dein Workflow starten soll und suche dann nach KI und wähle den Schritt Offenen Channel zusammenfassen aus. Wähle den Channel aus, den du zusammenfassen möchtest, anschließend einen Zeitraum und klicke dann auf Speichern. Wenn du die Zusammenfassung als Nachricht senden möchtest, suche die Option Nachrichten und wähle sie aus, und wähle dann Nachricht an einen Channel senden aus. Wenn du die Zusammenfassung zu einem Canvas hinzufügen möchtest, suche die Option Canvas und wähle sie aus, und wähle dann Canvas aktualisieren aus. Folge den Anweisungen zur Konfiguration des Schritts, klicke dann auf Variable einfügen und wähle Zusammenfassung aus. Klicke auf Speichern. Du kannst weitere Schritte zu deinem Workflow hinzufügen. Wenn du zur Veröffentlichung bereit bist, klicke auf Abschließen. Aktualisiere die Details und Berechtigungen und klicke dann auf Veröffentlichen.

Hinweis: Von einem Workflow generierte Zusammenfassungen werden in der Standardsprache deines Workspace oder deiner Organisation angezeigt.