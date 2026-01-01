El Generador de flujos de trabajo ayuda a automatizar las tareas y los procesos rutinarios en Slack. Puedes usar la IA en Slack para crear flujos de trabajo, y agregar un paso de IA a los flujos de trabajo para generar, automáticamente, respuestas de IA o resúmenes de canales.

¿Es la primera vez que usas los flujos de trabajo? Consulta nuestro tutorial ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para obtener información general.



Crear un flujo de trabajo con IA

Al usar la IA para crear un flujo de trabajo, puedes escribir una indicación sencilla con lenguaje natural, como «Envía un mensaje de bienvenida a las personas que se unen al canal». Slack generará automáticamente un flujo de trabajo que podrás personalizar y publicar.



Paso 1: Abre el Generador de flujos de trabajo

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. En Flujos de trabajo, haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha. Selecciona Crear flujo de trabajo.



Paso 2: Comienza con una indicación

Cuando crees un flujo de trabajo nuevo, tendrás la opción de usar la IA como asistencia. Puedes seleccionar una indicación ya escrita o escribir una propia.

En la sección de IA, elige una indicación de la lista o escribe una propia. Estos son algunos ejemplos para empezar:



Desde un enlace

«Cuando alguien haga clic en un enlace, pide comentarios en un formulario y comparte esos comentarios en #proy-comentarios».



Con programación

«Todos los jueves a las 10, resume los últimos siete días de #proy-comentarios y envíalos a #resumen-comentarios».



Cuando se use una reacción emoji

«Cuando alguien reaccione a un mensaje con 👀 en #ayuda, responde en el hilo y menciona a @ayuda-ti».



Cuando una persona se una a un canal

«Dale la bienvenida a los miembros nuevos a #incorporación y pídeles que se presenten». Haz clic en el ícono del avión de papel para enviar tu indicación y que la IA genere un flujo de trabajo.

Nota: No es posible usar Cuando se actualice un elemento de lista o Desde un webhook para iniciar flujos de trabajo generados con IA.



Paso 3: Personalizar y publicar tu flujo de trabajo

Revisa el flujo de trabajo generado con IA. Si lo prefieres, puede agregar, quitar o editar pasos para personalizar tu flujo de trabajo. Cuando termines, haz clic en Finalizar. Revisa la información y los permisos del flujo de trabajo, y haz clic en Publicar.



Agregar un paso de IA a un flujo de trabajo

Con los pasos del flujo de trabajo basados en IA, puedes crear flujos de trabajo que respondan automáticamente a las preguntas, inicien las conversaciones con agentes de IA y resuman los canales. Crea un flujo de trabajo impulsado por IA para responder preguntas en un canal de incorporación, crear un resumen semanal del canal de proyectos de tu equipo y mucho más.



Generar una respuesta de IA

Agrega un paso de respuesta de IA a un flujo de trabajo para generar automáticamente una respuesta a partir de tu prompt personalizado. Después, envíalo en Slack o a una aplicación de terceros como Hojas de cálculo de Google o Salesforce. Puedes configurar tu flujo de trabajo para usar variables de otros pasos cuando genere respuestas. También puede hacer referencia a otros recursos, como un canvas de incorporación o la política del equipo, así como usar el historial de mensajes de un canal.

Nota: No puedes agregar un paso de respuesta de IA a flujos de trabajo en canales de Salesforce o canales con personas externas.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Crear flujo de trabajo. Elige cómo debe iniciarse el flujo de trabajo, busca IA y selecciona el paso de Respuesta de IA. Ingresa una indicación que describa lo que debería hacer la IA y cómo debería responder en el flujo de trabajo. Si necesitas ayuda para comenzar, haz clic en Ejemplos de indicaciones para ver ideas. Selecciona la pestaña Formato de resultados para personalizar los resultados del flujo de trabajo. Elige la opción de formato Estructurado para definir los resultados del flujo de trabajo como campos específicos que puedes usar como variables más adelante en el flujo de trabajo. En la pestaña Fuentes, agrega archivos o canales para que la respuesta de IA tenga más contexto específico para extraer información. Haz clic en Guardar. Si quieres, agrega más pasos al flujo de trabajo (como enviar la respuesta de IA a un canal). Cuando tengas todo listo para publicarlo, haz clic en Finalizar. Actualiza la información y los permisos del flujo de trabajo, y haz clic en Publicar.

Nota: De manera predeterminada, los flujos de trabajo se pausan antes de enviar contenido generado con IA a otra aplicación, de forma que la persona que tenga su cuenta conectada al paso pueda revisar y aprobar el contenido.



Iniciar una conversación con un agente de IA

Usa el Generador de flujos de trabajo para iniciar automáticamente una conversación con Slackbot u otro agente de IA a partir de la información recopilada en los pasos anteriores del flujo de trabajo. Agrega el paso Iniciar conversación con Slackbot o Iniciar conversación con un agente a tu flujo de trabajo y, luego, incluye un prompt con instrucciones para el agente. Los pasos que inician conversaciones con agentes de IA deben ser el último paso del flujo de trabajo.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Crear flujo de trabajo. Decide cómo comenzará tu flujo de trabajo y agrega los pasos a continuación. Para que el último paso de tu flujo de trabajo sea una conversación con un agente de IA, selecciona Agregar paso. Selecciona IA en la barra lateral y, luego, haz clic en Iniciar conversación con un agente o Iniciar conversación con Slackbot. Sigue los prompts para configurar el paso y, luego, haz clic en Guardar. Revisa tu flujo de trabajo y después haz clic en Publicar.



Resumir canales

Para generar automáticamente un resumen de canal, crea un flujo de trabajo con un paso de Resumir canal público. Cuando esté listo el resumen, el flujo de trabajo puede enviarlo a un canal o agregarlo a un canvas para que puedas consultarlo más tarde.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Crear flujo de trabajo. Elige cómo debe iniciarse el flujo de trabajo, busca IA y selecciona el paso de Resumir canal público. Selecciona el canal que quieras resumir, elige la duración y haz clic en Guardar. Para finalizar el resumen en forma de mensaje, busca y selecciona Mensajes y Enviar un mensaje a un canal. Para agregar un resumen a un canvas, busca y selecciona Canvas y Actualizar un canvas. Sigue las indicaciones para configurar el paso y haz clic en Insertar una variable y selecciona Resumen. Haz clic en Guardar. Si quieres, puedes agregar más pasos a tu flujo de trabajo. Cuando tengas todo listo para publicarlo, haz clic en Finalizar. Actualiza la información y los permisos del flujo de trabajo, y haz clic en Publicar.

Nota: Los resúmenes generados con un flujo de trabajo aparecerán en el idioma predeterminado establecido para tu espacio de trabajo u organización.