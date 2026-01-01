Altere a fonte padrão no Slack para mudar o visual das mensagens e dos textos.

Observação: a opção de alterar a fonte no Slack só está disponível no computador e está limitada a idiomas que usam caracteres latinos.

Escolher uma fonte

Quando você alterar a fonte no Slack, sua seleção será aplicada ao app para computadores e no Slack em um navegador. Se você for membro de vários workspaces, poderá alterar a fonte em cada um deles.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu e depois Aparência. Em Fonte, selecione uma opção no menu suspenso. Clique no ícone de fechar para voltar ao Slack.

Quer alterar o tamanho da fonte? Você pode ajustar o nível de zoom no Slack para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.