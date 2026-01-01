Seu perfil e suas preferências
Ajuste seu perfil e suas preferências para personalizar o Slack.
Alterar a fonte no Slack
Altere a fonte padrão no Slack para mudar o visual das mensagens e dos textos.
Observação: a opção de alterar a fonte no Slack só está disponível no computador e está limitada a idiomas que usam caracteres latinos.
Escolher uma fonte
Quando você alterar a fonte no Slack, sua seleção será aplicada ao app para computadores e no Slack em um navegador. Se você for membro de vários workspaces, poderá alterar a fonte em cada um deles.
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No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.
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Selecione Preferências no menu e depois Aparência.
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Em Fonte, selecione uma opção no menu
suspenso.
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Clique no ícone de fechar
para voltar ao Slack.
Quer alterar o tamanho da fonte? Você pode ajustar o nível de zoom no Slack para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.
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