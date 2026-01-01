Profilo e preferenze
Modifica il tuo profilo e le preferenze per adattare Slack alle tue esigenze.
Cambia il carattere in Slack
Cambia il carattere predefinito in Slack per personalizzare il testo e i messaggi.
Nota: La modifica del carattere in Slack è disponibile solo su desktop ed è limitata alle lingue basate sul latino.
Scegli un carattere
Quando cambi il carattere in Slack, la tua selezione verrà applicata all’app desktop e a Slack in un browser. Se sei un membro di più aree di lavoro, puoi modificare il carattere di ognuna di esse.
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Dal desktop, fai clic sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
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Seleziona Preferenze dal menu e clicca su Aspetto.
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In Carattere, seleziona un’opzione dal menu
a tendina.
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Clicca l’icona Chiudi .
per tornare su Slack.
Vuoi cambiare la dimensione del testo? Per aumentare o diminuire la dimensione del testo basta regolare lo zoom su Slack.
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