Cambia la fuente predeterminada en Slack para cambiar la modificar en que te aparecen todos los mensajes y textos.

Nota: Solo puedes cambiar la fuente en Slack en el ordenador, y únicamente en los idiomas latinos.

Elegir un formulario

Al cambiar la fuente en Slack, la selección se aplicará a la aplicación para ordenador y a Slack en un navegador. Si eres miembro de varios espacios de trabajo, puedes ajustar la fuente en cada uno de ellos.

En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú y, luego, selecciona Apariencia. En Fuente, selecciona una opción del menú desplegable. Haz clic en el icono de cerrar para volver a Slack.

¿Quieres cambiar el tamaño de fuente? Puedes ajustar el zoom en Slack para aumentar o disminuir el tamaño del texto.