Cambia la fuente predeterminada en Slack para modificar la forma en la que ves el texto y los mensajes.

Nota: En Slack, la fuente solo se puede cambiar en una computadora y está limitada a idiomas con origen latino.

Elegir una fuente

Cuando cambias la fuente en Slack, tu selección se verá reflejada en la aplicación para computadoras y en la versión de Slack en el navegador. Si eres un miembro de varios espacios de trabajo, puedes ajustar la fuente en cada uno de ellos.

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú y luego Apariencia. En Fuente, selecciona una opción del menú desplegable. Haz clic en el ícono de cerrar para volver a Slack.

¿Quieres cambiar el tamaño de la fuente? Puedes ajustar el nivel de zoom en Slack para aumentar o disminuir el tamaño del texto.