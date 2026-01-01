Changez la police dans Slack pour personnaliser la façon dont le texte et les messages s’affichent pour vous.

Remarque : le changement de police dans Slack n’est disponible que sur ordinateur, et limité aux langues basées sur le latin.

Choisir une police

Lorsque vous modifiez la police dans Slack, votre sélection apparaîtra dans l’application pour ordinateur et dans Slack sur navigateur. Si vous êtes membre de plusieurs espaces de travail, vous pouvez modifier la police dans chacun d’entre eux.

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu, puis cliquez sur Apparence. Sous Police, sélectionnez une option dans le menu déroulant. Cliquez sur l’icône de fermeture pour revenir dans Slack.

Vous voulez changer la taille de votre police ? Vous pouvez régler le niveau de zoom de l’interface Slack pour augmenter ou diminuer la taille de votre texte.