Quando sua equipe está trabalhando no Slack, mas acompanhando as tarefas do projeto em outra ferramenta, o contexto e as decisões importantes podem se perder. Para iniciar e gerenciar qualquer projeto no Slack, use nosso modelo Kit inicial de projeto. Basta preencher alguns detalhes durante a configuração e pronto.

Dica: encontre um modelo que seja adequado para você, seja qual for a sua necessidade. No Slack no computador, clique em Mais na barra lateral e selecione Modelos para navegar pelos modelos disponíveis.



O modelo do kit inicial do projeto inclui

Canvas da visão geral do projeto para todos os detalhes do projeto que sua equipe precisa

para todos os detalhes do projeto que sua equipe precisa Lista do rastreador de tarefas para tarefas e entregas

para tarefas e entregas Fluxo de trabalho de atualização de status que é postado automaticamente quando as tarefas são atualizadas

que é postado automaticamente quando as tarefas são atualizadas Fluxo de trabalho de boas-vindas para novos membros para apresentações de membros da equipe



Crie seu canal de projeto

Cada projeto precisa de um canal dedicado no Slack onde sua equipe possa se comunicar e colaborar, e o modelo Kit inicial do projeto tem todas as ferramentas de que você precisa para começar.

Crie o canal

No computador, clique no botão mais na barra lateral. Selecione Canal e escolha Kit inicial do projeto na lista de modelos. Clique em uma guia na visualização do modelo para ver o canvas, a lista ou os fluxos de trabalho. Quando estiver tudo pronto para iniciar a configuração, clique em Próximo e depois em Usar modelo. Preencha o nome do seu projeto após o prefixo do canal #projeto-. Prefixos permitem que outras pessoas encontrem e determinem o objetivo de um canal de maneira mais fácil. Escolha um tipo de canal (público ou privado). Depois, clique em Criar. Você pode convidar pessoas para o canal imediatamente, mas recomendamos esperar para adicionar outras pessoas até personalizar seu modelo.





Editar o modelo

Quando seu modelo estiver pronto, você poderá visualizar e fazer alterações no canvas, na lista e nos fluxos de trabalho.

Visão geral do projeto Rastreador de tarefas Fluxos de trabalho Clique em Visão geral do projeto no cabeçalho do canal para abrir o canvas. O nome do projeto que você inseriu ao configurar o canal será preenchido, mas você pode atualizá-lo (e o nome de qualquer ou todas as seções do canvas). Conforme você rola pelo canvas, adicione informações às seções Descrição do projeto, Objetivos, Equipe e Principais recursos. O rastreador de tarefas também está incorporado no canvas, e as tarefas serão exibidas lá conforme você as adiciona. Por padrão, qualquer pessoa no canal poderá editar o canvas. Para restringir as permissões de edição, siga estas etapas. 💡Acesse Usar um canvas no Slack para obter instruções detalhadas sobre como trabalhar com canvas. Clique em Rastreador de tarefas no cabeçalho do canal para abrir a lista. Você verá três tarefas de espaço reservado, que você pode editar ou excluir. Para editar uma tarefa, clique no campo Tarefa e adicione um novo texto. Em seguida, atualize o campo Descrição. Para excluir uma tarefa, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Abrir. Clique no ícone de três pontos e selecione Excluir item. Para adicionar uma nova tarefa, clique em Adicionar Item. Por padrão, todos os membros do canal poderão atualizar, adicionar e remover itens da lista. Para restringir as permissões de edição, siga estas etapas. 💡Confira Usar listas no Slack para um guia passo a passo sobre como trabalhar com listas. Boas-vindas a novos membros ou modificar o fluxo de trabalho Alerta de alteração de status para incluir mais informações nas mensagens enviadas ao seu canal. Abra a guia Fluxos de trabalho no cabeçalho do canal. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você gostaria de personalizar ainda mais e selecione Editar fluxo de trabalho. Clique no ícone de lápis ao lado de uma etapa para fazer alterações. Clique em Salvar e em Publicar alterações. Os fluxos de trabalho no Slack automatizam processos executando uma série de etapas pré-configuradas. Embora os dois fluxos de trabalho incluídos neste modelo não exijam configuração adicional, você pode editá-los se desejar. Por exemplo, você pode personalizar a mensagem enviada pelo fluxo de trabalhoou modificar o fluxo de trabalhopara incluir mais informações nas mensagens enviadas ao seu canal. 💡Leia O que é um fluxo de trabalho do Slack? para uma visão geral.



Adicionar colegas

Depois de terminar de editar seu modelo, é hora de adicionar todos com quem você trabalhará no canal.

Clique no conjunto de fotos do perfil no canto superior direito. Clique em Adicionar pessoas. Pesquise pessoas ou grupos de usuários e clique em Adicionar.



Ao trabalho

👏 Tcharam! Está tudo pronto para você gerenciar um novo projeto no Slack. Inicie a conversa com uma mensagem de boas-vindas informando às pessoas onde encontrar os recursos que você criou como parte do seu modelo, e seu projeto estará oficialmente instalado e funcionando.

Dica: Confira nosso tutorial Como realizar uma reunião produtiva para obter dicas sobre como organizar reuniões em um círculo do Slack.