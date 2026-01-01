Modelos do Slack: Gerenciar um projeto
Quando sua equipe está trabalhando no Slack, mas acompanhando as tarefas do projeto em outra ferramenta, o contexto e as decisões importantes podem se perder. Para iniciar e gerenciar qualquer projeto no Slack, use nosso modelo Kit inicial de projeto. Basta preencher alguns detalhes durante a configuração e pronto.
Dica: encontre um modelo que seja adequado para você, seja qual for a sua necessidade. No Slack no computador, clique em Mais na barra lateral e selecione Modelos para navegar pelos modelos disponíveis.
O modelo do kit inicial do projeto inclui
- Canvas da visão geral do projeto para todos os detalhes do projeto que sua equipe precisa
- Lista do rastreador de tarefas para tarefas e entregas
- Fluxo de trabalho de atualização de status que é postado automaticamente quando as tarefas são atualizadas
- Fluxo de trabalho de boas-vindas para novos membros para apresentações de membros da equipe
Crie seu canal de projeto
Cada projeto precisa de um canal dedicado no Slack onde sua equipe possa se comunicar e colaborar, e o modelo Kit inicial do projeto tem todas as ferramentas de que você precisa para começar.
Crie o canal
- No computador, clique no botão mais na barra lateral.
- Selecione Canal e escolha Kit inicial do projeto na lista de modelos. Clique em uma guia na visualização do modelo para ver o canvas, a lista ou os fluxos de trabalho.
- Quando estiver tudo pronto para iniciar a configuração, clique em Próximo e depois em Usar modelo.
- Preencha o nome do seu projeto após o prefixo do canal #projeto-. Prefixos permitem que outras pessoas encontrem e determinem o objetivo de um canal de maneira mais fácil.
- Escolha um tipo de canal (público ou privado). Depois, clique em Criar.
- Você pode convidar pessoas para o canal imediatamente, mas recomendamos esperar para adicionar outras pessoas até personalizar seu modelo.
Editar o modelo
Quando seu modelo estiver pronto, você poderá visualizar e fazer alterações no canvas, na lista e nos fluxos de trabalho.
Visão geral do projeto
Rastreador de tarefas
Fluxos de trabalho
- Clique em Visão geral do projeto no cabeçalho do canal para abrir o canvas.
- O nome do projeto que você inseriu ao configurar o canal será preenchido, mas você pode atualizá-lo (e o nome de qualquer ou todas as seções do canvas).
- Conforme você rola pelo canvas, adicione informações às seções Descrição do projeto, Objetivos, Equipe e Principais recursos. O rastreador de tarefas também está incorporado no canvas, e as tarefas serão exibidas lá conforme você as adiciona.
- Por padrão, qualquer pessoa no canal poderá editar o canvas. Para restringir as permissões de edição, siga estas etapas.
💡Acesse Usar um canvas no Slack para obter instruções detalhadas sobre como trabalhar com canvas.
- Clique em Rastreador de tarefas no cabeçalho do canal para abrir a lista. Você verá três tarefas de espaço reservado, que você pode editar ou excluir.
- Para editar uma tarefa, clique no campo Tarefa e adicione um novo texto. Em seguida, atualize o campo Descrição. Para excluir uma tarefa, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Abrir. Clique no ícone de três pontos e selecione Excluir item.
- Para adicionar uma nova tarefa, clique em Adicionar Item. Por padrão, todos os membros do canal poderão atualizar, adicionar e remover itens da lista. Para restringir as permissões de edição, siga estas etapas.
💡Confira Usar listas no Slack para um guia passo a passo sobre como trabalhar com listas.
- Abra a guia Fluxos de trabalho no cabeçalho do canal.
- Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você gostaria de personalizar ainda mais e selecione Editar fluxo de trabalho.
- Clique no ícone de lápis ao lado de uma etapa para fazer alterações.
- Clique em Salvar e em Publicar alterações.
💡Leia O que é um fluxo de trabalho do Slack? para uma visão geral.
Adicionar colegas
Depois de terminar de editar seu modelo, é hora de adicionar todos com quem você trabalhará no canal.
- Clique no conjunto de fotos do perfil no canto superior direito.
- Clique em Adicionar pessoas.
- Pesquise pessoas ou grupos de usuários e clique em Adicionar.
Ao trabalho
👏 Tcharam! Está tudo pronto para você gerenciar um novo projeto no Slack. Inicie a conversa com uma mensagem de boas-vindas informando às pessoas onde encontrar os recursos que você criou como parte do seu modelo, e seu projeto estará oficialmente instalado e funcionando.
Dica: Confira nosso tutorial Como realizar uma reunião produtiva para obter dicas sobre como organizar reuniões em um círculo do Slack.