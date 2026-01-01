Quando il tuo team lavora in Slack ma tiene traccia delle attività del progetto in un altro strumento, il contesto e le decisioni importanti possono andare persi. Per avviare e gestire qualsiasi progetto in Slack, utilizza il nostro modello Starter kit di progetto: inserisci semplicemente alcuni dettagli durante la configurazione e sei pronto a cominciare.

Suggerimento: trova un modello adatto a te, qualunque cosa tu abbia bisogno di fare. Da Slack su desktop, clicca su Altro nella barra laterale e seleziona Modelli per sfogliare i modelli disponibili.



Il modello di starter kit di progetto include

Canvas di panoramica del progetto per tutti i dettagli sui progetti di cui il tuo team ha bisogno

per tutti i dettagli sui progetti di cui il tuo team ha bisogno Elenco del tracker delle attività per attività e consegne

per attività e consegne Workflow di aggiornamento sullo stato che posta automaticamente quando le attività vengono aggiornate

che posta automaticamente quando le attività vengono aggiornate Workflow di benvenuto per i nuovi membri per le presentazioni dei membri del team



Crea il canale di progetto

Ogni progetto necessita di un canale dedicato in Slack in cui il team possa comunicare e collaborare e il modello starter kit di progetto contiene tutti gli strumenti necessari per iniziare.

Creare il canale

Dal desktop, clicca sul pulsante + nella barra laterale. SelezionaCanale, quindi scegli Starter kit di progetto dall’elenco di modelli. Clicca su una scheda nell'anteprima del modello per visualizzare il canvas, l'elenco o i workflow. Quando sei pronto per avviare la configurazione, clicca su Avanti, quindi clicca su Usa modello. Inserisci il nome del progetto dopo il prefisso #project-channel. I prefissi consentono alle altre persone di trovare e determinare facilmente lo scopo di un canale. Scegli il tipo di canale (pubblico o privato), poi clicca su Crea. Puoi invitare le persone nel canale subito, ma ti consigliamo di aspettare finché non avrai personalizzato il tuo modello.





Modifica il modello

Una volta che il modello è pronto, puoi visualizzare e apportare modifiche al canvas, all'elenco e ai workflow.

Panoramica del progetto Tracker delle attività Workflow Clicca su Panoramica progetto nell'intestazione del canale per aprire il canvas. Il nome del progetto che hai inserito durante la configurazione del canale verrà inserito automaticamente, ma puoi aggiornarlo (e aggiornare anche il nome di alcune o tutte le sezioni del canvas). Mentre scorri il canvas, aggiungi informazioni alle sezioni Descrizione del progetto, Obiettivi, Team e Risorse chiave. Anche il tracker delle attività è incorporato nel canvas e le attività verranno visualizzate lì man mano che le aggiungi. Per impostazione predefinita, chiunque nel canale potrà modificare il canvas. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi. 💡Visita Utilizzare un canvas su Slack per istruzioni dettagliate sull’utilizzo dei canvas. Clicca su Tracker delle attività nell’intestazione del canale per aprire l’elenco. Vedrai tre attività segnaposto, che puoi modificare o eliminare. Per modificare un'attività, clicca nel campo Attività e aggiungi un nuovo testo. Quindi aggiorna il campo Descrizione. Per eliminare un'attività, passaci il puntatore sopra e clicca su Apri. Clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Elimina elemento. Per aggiungere una nuova attività, clicca su Aggiungi elemento. Per impostazione predefinita, tutti i membri del canale potranno aggiornare, aggiungere e rimuovere elementi dall'elenco. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi. 💡Consulta Utilizzare gli elenchi in Slack per una guida dettagliata all’utilizzo degli elenchi. benvenuto per i nuovi membri o modificare il workflow di avviso di modifica dello stato per includere altre informazioni nei messaggi che invia al canale. Apri la scheda Workflow nell’intestazione del canale. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow che desideri personalizzare ulteriormente, quindi seleziona Modifica workflow. Clicca sull’icona della matita accanto a un passaggio per apportare modifiche. Clicca su Salva, quindi clicca su Pubblica modifiche. I workflow in Slack automatizzano i processi eseguendo una serie di passaggi preconfigurati. Anche se i workflow inclusi in questo modello non richiedono configurazioni aggiuntive, puoi modificarli se lo desideri. Ad esempio, potresti voler personalizzare il messaggio inviato dal workflow dio modificare il workflow diper includere altre informazioni nei messaggi che invia al canale. 💡Leggi Cos’è un workflow di Slack? per una panoramica



Aggiungi i membri del team

Una volta che hai finito di modificare il modello, è il momento di aggiungere al canale tutte le persone con cui lavorerai.

Clicca sull’insieme delle foto del profilo in alto a destra. Clicca su Aggiungi persone . Cerca le persone o i gruppi utenti, quindi clicca su Aggiungi.



Inizia a lavorare

👏 Evviva! Ora puoi gestire un nuovo progetto in Slack. Avvia la conversazione con un messaggio di benvenuto che informa le persone dove trovare le risorse che hai creato come parte del modello e il progetto sarà ufficialmente operativo.

Suggerimento: Dai un'occhiata al nostro tutorial su come organizzare una riunione produttiva per suggerimenti su come ospitare riunioni in un incontro di Slack.