Si tu equipo trabaja en Slack pero lleva un seguimiento de las tareas del proyecto en otra herramienta, el contexto y las decisiones más importantes pueden perderse por el camino. Para iniciar y gestionar cualquier proyecto en Slack, usa nuestra plantilla Kit de iniciación del proyecto. Solo tendrás que añadir algunos detalles durante la configuración y... ¡listo!

Consejo: Encuentra la plantilla ideal para lo que necesites. Desde Slack en el ordenador, haz clic en Más en la barra lateral y selecciona Plantillas para ver las plantillas disponibles.



La plantilla Kit de iniciación del proyecto incluye:

Canvas de información general del proyecto para ofrecer todos los detalles del proyecto que tu equipo necesita.

para ofrecer todos los detalles del proyecto que tu equipo necesita. Lista de seguimiento de tareas para las tareas y los objetivos.

Lista de seguimiento de tareas para las tareas y los objetivos. Flujo de trabajo de actualizaciones de estado que envía publicaciones automáticamente cada vez que hay una novedad en una tarea.

que envía publicaciones automáticamente cada vez que hay una novedad en una tarea. Flujo de trabajo de bienvenida para miembros nuevos para presentar a los nuevos miembros del equipo.



Crear el canal del proyecto

Cada proyecto necesita un canal en Slack, donde tu equipo pueda comunicarse y colaborar, y la plantilla Kit de iniciación del proyecto tiene todas las herramientas que necesitas para empezar.

Crear el canal

Desde el ordenador, haz clic en el botón del signo más en la barra lateral. Selecciona Canal y, después, selecciona Kit de iniciación del proyecto en la lista de plantillas. Haz clic en una pestaña de la vista previa de la plantilla para ver los canvas, la lista o los flujos de trabajo. Cuando tengas todo listo para empezar con la configuración, haz clic en Siguiente y, después, haz clic en Usar plantilla. Indica el nombre del proyecto después del prefijo de canal #proyecto- Los prefijos ayudan a que otras personas encuentren un canal y sepan para qué sirve. Elige un tipo de canal (abierto o cerrado) y haz clic en Crear. Puedes invitar a personas al canal desde el primer momento, pero recomendamos esperar hasta que hayas personalizado la plantilla para hacerlo.





Editar la plantilla

Una vez lista la plantilla, puedes verla y editar los canvas, la lista y los flujos de trabajo.

Información general del proyecto Seguimiento de tareas Flujos de trabajo Haz clic en Información general del proyecto en el encabezado del canal para abrir el canvas. El nombre del proyecto indicado cuando configuraste el canal ya aparecerá ahí, pero puedes editarlo (así como el nombre de las secciones del canvas). A medida que te desplazas por el canvas, añade la información de las secciones Descripción del proyecto, Objetivos, Equipo y Recursos clave. El seguimiento de tareas también está integrado en el canvas, y las tareas aparecerán allí cuando las añadas. De forma predeterminada, cualquier miembro del canal puede editar el canvas. Para restringir los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Visita Usar un canvas en Slack para obtener instrucciones detalladas sobre cómo trabajar con los canvas. Haz clic en Seguimiento de tareas en el encabezado del canal para abrir la lista. Verás tres tareas perdeterminadas, que puedes editar o eliminar. Para editar una tarea, haz clic en el campo Tarea y añade texto nuevo. Después, edita el campo Descripción. Para eliminar una tarea, pasa el cursor sobre ella y haz clic en Abrir. Haz clic en el icono con tres puntos y selecciona Eliminar elemento. Para añadir una nueva tarea, haz clic en Añadir elemento. De forma predeterminada, todos los miembros del canal podrán editar, añadir o eliminar elementos de la lista. Para restringir los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Consulta Usar listas en Slack para ver una guía detallada sobre cómo trabajar con las listas. Bienvenida para nuevos miembros o modificar el flujo de trabajo Alerta de cambio de estado para incluir más información en los mensajes enviados a tu canal. Abre la pestaña Flujos de trabajo en el encabezado del canal. Haz clic en el icono con tres puntos que hay junto al flujo de trabajo que quieres personalizar en detalle y selecciona Editar flujo de trabajo. Haz clic en el icono del lápiz situado junto a un paso para editarlo. Haz clic en Guardar y, a continuación, selecciona Publicar cambios. Los flujos de trabajo de Slack automatizan procesos realizando una serie de pasos predefinidos. Aunque los dos flujos de trabajo incluidos en esta plantilla no necesitan ajustes adicionales, puedes editarlos si quieres. Por ejemplo, para personalizar el mensaje enviado por el flujo de trabajoo modificar el flujo de trabajopara incluir más información en los mensajes enviados a tu canal. 💡Consulta ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para ver información general.



Añadir compañeros de equipo

Cuando hayas terminado de editar la plantilla, toca añadir al canal a las personas con las que vas a trabajar.

Haz clic en el grupo de fotos de perfil del lado superior derecho. Haz clic en Añadir personas. Busca personas o grupos de usuarios y haz clic en Añadir.



Manos a la obra

👏 ¡Tachán! Ya puedes gestionar un nuevo proyecto en Slack. Comienza la conversación con un mensaje de bienvenida para informar a los demás sobre dónde pueden encontrar los recursos creados con tu plantilla, y habrás dado el pistoletazo de salida a tu proyecto.

Consejo: Consulta nuestro tutorial Organizar una reunión productiva para ver consejos sobre cómo organizar reuniones en una junta de Slack.