Wenn dein Team in Slack arbeitet, aber die Projektaufgaben in einem anderen Tool verfolgt, können Kontext und wichtige Entscheidungen verloren gehen. Um ein beliebiges Projekt in Slack zu starten und zu verwalten, verwende unsere Vorlage für das Projekt-Starterkit – gib bei der Einrichtung einfach ein paar Details ein, und schon bist du startklar.

Tipp: Finde eine Vorlage, die für dich geeignet ist, egal, was du tun musst. Klicke in Slack auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Mehr und wähle Vorlagen, um die verfügbaren Vorlagen zu durchsuchen.



Die Vorlage für das Projekt-Starterkit enthält

Projektübersicht-Canvas für alle Projektdetails, die dein Team benötigt

für alle Projektdetails, die dein Team benötigt Task-Tracker-Liste für Aufgaben und Leistungen

für Aufgaben und Leistungen Workflow zur Statusaktualisierung , der automatisch veröffentlicht wird, wenn Aufgaben aktualisiert werden

, der automatisch veröffentlicht wird, wenn Aufgaben aktualisiert werden Workflow zur Begrüßung neuer Mitglieder für die Vorstellung der Teammitglieder



Erstelle deinen Projekt-Channel

Jedes Projekt braucht einen eigenen Channel in Slack, in dem dein Team kommunizieren und zusammenarbeiten kann. Die Vorlage für das Projekt-Starterkit enthält alle Tools, die du für den Anfang benötigst.

Channel erstellen

Klicke auf dem Desktop auf den Plus-Button in der Seitenleiste. Wähle Channel, und anschließend Projekt-Starterkit aus der Liste der Vorlagen. Klicke auf einen Tab in der Vorlagenvorschau, um das Canvas, die Liste oder die Workflows anzuzeigen. Wenn du bereit bist, mit der Einrichtung zu beginnen, klicke auf Weiter und dann auf Vorlage verwenden. Gib den Namen deines Projekts nach dem Channel-Präfix #project- ein. Präfixe machen es anderen leicht, den Zweck eines Channels zu finden und zu erkennen. Wähle einen Channel-Typ (Offen oder Geschlossen) aus und klicke auf Erstellen. Du kannst sofort Personen in den Channel einladen, aber wir empfehlen, mit dem Hinzufügen anderer Personen zu warten, bis du deine Vorlage angepasst hast.





Vorlage bearbeiten

Sobald deine Vorlage fertiggestellt ist, kannst du das Canvas, die Liste und die Workflows anzeigen und Änderungen daran vornehmen.

Projektüberblick Aufgaben-Tracker Workflows Klicke im Header des Channels auf Projektübersicht, um das Canvas zu öffnen. Der Name des Projekts, den du beim Einrichten des Channels eingegeben hast, wird für dich ausgefüllt, aber du kannst ihn (und den Namen eines oder aller Abschnitte des Canvas) ändern. Füge beim Durchscrollen des Canvas Informationen zu den Abschnitten Projektbeschreibung, Ziele, Team und Wichtige Ressourcen hinzu. Der Aufgaben-Tracker ist ebenfalls in das Canvas eingebettet, und die Aufgaben werden dort angezeigt, sobald du sie hinzufügst. Standardmäßig können alle Mitglieder des Channels das Canvas bearbeiten. Gehe folgendermaßen vor, um die Bearbeitungsrechte einzuschränken. 💡Besuche Canvas in Slack verwenden für detaillierte Anweisungen zur Arbeit mit Canvases. Klicke auf Aufgaben-Tracker im Channel-Header, um die Liste zu öffnen. Du siehst drei Platzhalteraufgaben, die du bearbeiten oder löschen kannst. Klicke in das Aufgabenfeld und füge neuen Text hinzu, um eine Aufgabe zu bearbeiten. Aktualisiere dann das Feld Beschreibung. Zum Löschen einer Aufgabe bewegst du den Mauszeiger über die Aufgabe und klickst auf Öffnen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Element löschen aus. Klicke auf Element hinzufügen, um eine neue Aufgabe hinzuzufügen. Standardmäßig können alle Mitglieder des Channels die Liste aktualisieren, Elemente hinzufügen und aus ihr entfernen. Gehe folgendermaßen vor, um die Bearbeitungsrechte einzuschränken. 💡Unter Listen in Slack verwenden findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Arbeit mit Listen. Begrüßung neuer Mitglieder gesendete Nachricht personalisieren oder den Workflow zur Benachrichtigung über eine Statusänderung so ändern, dass er mehr Informationen in die an deinen Channel gesendeten Nachrichten aufnimmt. Öffne im Header des Channels auf den Tab Workflows. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow, den du weiter anpassen möchtest, und wähle dann Workflow bearbeiten. Klicke auf das Bleistiftsymbol neben einem Schritt, um Änderungen vorzunehmen. Klicke auf Speichern und dann auf Änderungen veröffentlichen. Workflows in Slack automatisieren Prozesse, indem sie eine vorkonfigurierte Reihe von Schritten ausführen. Die beiden in dieser Vorlage enthaltenen Workflows erfordern zwar keine zusätzliche Konfiguration, du kannst sie jedoch bearbeiten , wenn du möchtest. So kannst du beispielsweise die vom Workflow zurgesendete Nachricht personalisieren oder den Workflow zurso ändern, dass er mehr Informationen in die an deinen Channel gesendeten Nachrichten aufnimmt. 💡Lies Was ist ein Slack-Workflow?, um einen Überblick zu erhalten.



Team-Mitglieder hinzufügen

Sobald du deine Vorlage bearbeitet hast, kannst du alle Personen, mit denen du zusammenarbeiten wirst, dem Channel hinzufügen.

Klicke auf die Gruppe von Profilbildern oben rechts. Klicke auf Leute hinzufügen. Suche nach Personen oder Benutzergruppen, und klicke dann auf Hinzufügen.



An die Arbeit

👏 Voilà! Du bist nun in der Lage, ein neues Projekt in Slack zu verwalten. Beginne die Unterhaltung mit einer Willkommensnachricht, in der du den Teilnehmenden mitteilst, wo sie die Ressourcen finden können, die du im Rahmen deiner Vorlage erstellt haben, und schon ist dein Projekt offiziell gestartet.

Tipp: In unserem Tutorial Produktive Meetings durchführen findest du Tipps zum Veranstalten von Meetings in einem Slack-Huddle.