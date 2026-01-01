O Slack ajuda a manter as conversas organizadas. Em vez de uma caixa de entrada lotada, as conversas no Slack acontecem em espaços dedicados chamados "canais". Abaixo, você encontra as nossas dicas sobre como fazer a transição das conversas de e-mail e começar a utilizar o Slack.

Os benefícios

Trabalhe mais facilmente com todos na mesma página e no mesmo lugar.

Pesquise nas conversas da equipe e encontre respostas rapidamente.

Aumente a colaboração e a produtividade da equipe.



Etapa 1: Convidar pessoas para seu workspace

Ao contrário do e-mail, o Slack permite reunir todos os seus colegas em um único espaço de colaboração, o que facilita iniciar e acompanhar a comunicação. Para que toda a empresa trabalhe junta, convide colegas para participar de seu workspace.



Convidar novos membros para participar

Por padrão, qualquer pessoa no seu workspace pode convidar novos membros, mas proprietários e administradores de workspace podem restringir essa permissão.

💡 Leia sobre como Convidar novos membros para seu workspace.



Trabalhar com pessoas fora da sua empresa

Em vez de dividir seu tempo entre o Slack e e-mails, você pode adicionar pessoas de fora do seu workspace como convidados e controlar a quais canais eles têm acesso.

Para se conectar com usuários do Slack de outras organizações, você pode usar o Slack Connect, criando um espaço comum para trabalharem juntos.



Convidar membros para entrar em canais

Assim que entrarem no seu workspace, os membros podem buscar e entrar em canais ou você pode convidá-los para canais por conta própria. Sugerimos criar diretrizes de nomes para canais para facilitar a pesquisa.

Dica: para que todos comecem na mesma página, determine uma série de canais padrão para iniciantes dos quais todos que entrarem no seu workspace automaticamente participarão.



Etapa 2: como mudar para os recursos do Slack

Há recursos de sobra para ajudar você a ter uma transição tranquila dos e-mails para o Slack:

Enviar e-mail ao Slack

Você pode encaminhar todos os e-mails recebidos para o Slack ativando um endereço de encaminhamento ou conectando o app E-mail a seu workspace.

Você pode encaminhar todos os e-mails recebidos para o Slack ativando um endereço de encaminhamento ou conectando o app E-mail a seu workspace. Disponibilizar link para o perfil do Slack na sua assinatura de e-mail

Ajude os outros a encontrar você no Slack compartilhando um link para o seu perfil na sua assinatura de e-mail. O link só estará visível para membros do seu workspace, o que é uma ótima forma de apresentar o Slack internamente.

Usar grupos de usuários como listas de distribuição

Precisa enviar uma mensagem para um grupo seleto de pessoas? Crie um grupo de usuários, como @marketing, @jurídico ou @equipe-vendas, para notificar várias pessoas de uma só vez.



Etapa 3: transferir a comunicação para o Slack

Trabalhar juntos em documentos

Os canais facilitam trabalhar em conjunto em um documento. Além disso, os comentários e o feedback podem ser pesquisados por todos. Revise alterações e entenda como as decisões foram feitas sem precisar analisar dezenas de e-mails.

Você pode adicionar arquivos ao Slack em qualquer dispositivo. As ferramentas do Slack Marketplace, como o Google Drive para Slack, permitem que você controle as permissões de arquivos direto do seu workspace, incluindo quem pode ver, comentar e editar um documento.



Chamar atenção para itens urgentes

Comunique a prioridade de uma mensagem compartilhando-a em um canal exclusivo para comunicados, em vez de usar letras maiúsculas no assunto de um e-mail.

Renomeie o canal geral como #comunicados. Todos são membros do canal, então toda a sua empresa verá tudo aquilo que você postar. Limite quem tem permissão para postar no canal para manter o foco nas informações urgentes e relevantes. Você também pode tentar criar canais de comunicados específicos conforme suas necessidades:

#comunicados-global: comunicados destinados a toda a organização.

#comunicados-vendas: comunicados destinados a um departamento ou a uma equipe específica.

#comunicados-sp: comunicados destinados para um escritório ou local específico.

Dica: com os apps para dispositivos móveis do Slack para iOS e Android, você pode ficar por dentro dos anúncios em qualquer lugar!



Notificar membros específicos

Chame a atenção de uma pessoa ou de um grupo incluindo uma @menção com a sua mensagem para notificar a pessoa ou o grupo de usuários. Mencione um membro para notificar uma pessoa e gerencie grupos de usuários para garantir que as pessoas certas sejam notificadas.



Etapa 4: ficar a par da lista de tarefas

Quando você não tem tempo para examinar um arquivo ou responder a mensagens, nossas ferramentas integradas ajudam você a se organizar e retomar as tarefas mais tarde.