Slack permette di mantenere le conversazioni organizzate. Al posto di una sola casella di posta in arrivo sempre piena, le conversazioni su Slack avvengono in spazi dedicati chiamati canali. Qui sotto troverai alcuni suggerimenti per passare dalle conversazioni per e-mail a Slack.

Vantaggi

Lavora più facilmente con tutti e collabora in modo centralizzato.

Esegui ricerche nelle conversazioni dei team e trova rapidamente le risposte.

Migliora la collaborazione e la produttività del team.



Passaggio 1: Invitare persone nella tua area di lavoro

A differenza delle e-mail, Slack permette di riunire tutti i tuoi colleghi in un unico hub di collaborazione, rendendo più semplice avviare e seguire le comunicazioni. Per favorire la collaborazione in azienda, invita i colleghi a diventare membri della tua area di lavoro.



Invitare nuovi membri nell’area di lavoro

Per impostazione predefinita, chiunque nell’area di lavoro può invitare nuovi membri, ma i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono limitare questa autorizzazione.

💡 Scopri come Invitare nuovi membri nell’area di lavoro.



Connettersi con persone esterne all’azienda

Invece di dividerti tra Slack e le e-mail, puoi aggiungere persone al di fuori della tua area di lavoro come ospiti e decidere a quali canali avranno accesso.

Per connetterti con persone che utilizzano Slack in un’altra organizzazione, puoi usare Slack Connect per creare uno spazio comune in cui lavorare insieme.



Invitare membri a entrare nei canali

Appena entrano nell’area di lavoro, i membri possono esplorare i canali ed entrarci oppure puoi invitare membri nei canali in modo proattivo. Consigliamo di creare delle linee guida per dare un nome ai canali, in modo tale che sia più semplice trovare i canali giusti per poter svolgere il proprio lavoro.

Suggerimento: per fare in modo che tutti abbiano un punto di partenza in comune, crea un insieme di canali predefiniti a cui saranno aggiunte automaticamente tutte le persone che entrano nell’area di lavoro.



Passaggio 2: utilizzare le funzioni di Slack

Ci sono numerose funzioni che possono aiutarti a passare agevolmente dalle e-mail a Slack:

Inviare e-mail a Slack

Puoi inoltrare le e-mail che ricevi direttamente su Slack attivando un indirizzo di inoltro o collegando l’app per e-mail all’area di lavoro.

Puoi inoltrare le e-mail che ricevi direttamente su Slack attivando un indirizzo di inoltro o collegando l’app per e-mail all’area di lavoro. Inserire un link al tuo profilo Slack nella firma e-mail

Aiuta le altre persone a trovarti su Slack condividendo un link al tuo profilo nella firma e-mail. Il link si aprirà solo per i membri dell’area di lavoro, rendendolo un ottimo modo per far conoscere Slack internamente.

Utilizzare i gruppi utenti come liste di distribuzione

Devi inviare un messaggio a un gruppo selezionato di persone? Crea un gruppo di utenti, come @marketing, @legale o @team-vendite per contattare più persone in una sola volta.



Passaggio 3: spostare la comunicazione su Slack

Collaborare su documenti

I canali semplificano la collaborazione sui documenti e rendono commenti e feedback ricercabili per tutti. Rivedi le modifiche e capisci come sono state prese le decisioni, senza dover cercare tra catene di e-mail.

Puoi aggiungere file a Slack da qualsiasi dispositivo. Gli strumenti di Slack Marketplace, come Google Drive per Slack, ti consentono anche di definire le autorizzazioni dei file dall’area di lavoro, incluso chi può visualizzare, commentare e modificare un documento.



Attirare l’attenzione su elementi urgenti

Indica la priorità di un messaggio condividendolo in un apposito canale per annunci (invece di scrivere l’oggetto di un’e-mail tutto in maiuscolo)!

Rinomina il canale generale in #annunci. Tutti sono membri di questo canale, quindi l’intera azienda vedrà quello che decidi di postare. Limita le persone autorizzate a postare nel canale per mantenere l’attenzione su informazioni urgenti e rilevanti. Puoi anche provare a creare canali di annunci specifici in base alle esigenze:

#annunci-globale: per annunci rivolti all’intera organizzazione.

#annunci-vendite: per annunci per un reparto o team specifico.

#annunci-milano: per annunci rivolti a un’ubicazione o un ufficio specifico.

Suggerimento: con le app di Slack per dispositivi mobili iOS e Android, puoi ricevere aggiornamenti sugli annunci ovunque ti trovi.



Inviare notifiche a membri specifici

Attira in modo efficace l’attenzione di una persona o di un gruppo di utenti aggiungendo un @tag al messaggio per inviare loro una notifica. Tagga un membro per inviare una notifica a una persona e gestisci i gruppi di utenti per assicurarti che le persone giuste ricevano una notifica.



Passaggio 4: tenere sotto controllo l’elenco di attività da fare

Quando non hai tempo di rivedere un file o di rispondere ai messaggi, i nostri strumenti integrati ti aiuteranno a organizzarti e a intervenire in un secondo momento.