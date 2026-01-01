Administração do workspace
Quer saber mais sobre como configurar uma equipe? Temos exatamente o que você precisa.
Gerenciar quem pode fazer upgrade de um workspace gratuito
Por padrão, qualquer membro pode fazer upgrade de um workspace gratuito, adquirindo um plano pago. O membro que faz upgrade de um workspace tem acesso para gerenciar detalhes de faturamento, fazer alterações de plano e ver certas informações sobre membros do workspace, como endereços de e-mail. Se quiserem, os proprietários do workspace poderão restringir upgrades e compras apenas a eles mesmos.
Dica: Se a pessoa responsável por pagar os serviços (ex.: Departamento de contas a pagar) na sua empresa não for um proprietário do workspace, considere manter a configuração padrão.
Gerenciar upgrades e compras
Os proprietários de workspace podem escolher quem pode comprar um plano pago para o workspace seguindo as etapas abaixo:
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- Selecione Configurações do workspace no menu.
- Clique em Faturamento e depois na guia Configurações.
- Na opção abaixo Upgrades e compras, escolha quem pode comprar um plano pago para o seu workspace: Qualquer membro pleno deste workspace ou Apenas proprietários de workspaces.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de workspaces
- Disponível no plano gratuito
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