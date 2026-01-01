Por padrão, qualquer membro pode fazer upgrade de um workspace gratuito, adquirindo um plano pago. O membro que faz upgrade de um workspace tem acesso para gerenciar detalhes de faturamento, fazer alterações de plano e ver certas informações sobre membros do workspace, como endereços de e-mail. Se quiserem, os proprietários do workspace poderão restringir upgrades e compras apenas a eles mesmos.

Dica: Se a pessoa responsável por pagar os serviços (ex.: Departamento de contas a pagar) na sua empresa não for um proprietário do workspace, considere manter a configuração padrão.



Gerenciar upgrades e compras

Os proprietários de workspace podem escolher quem pode comprar um plano pago para o workspace seguindo as etapas abaixo:

No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique em Faturamento e depois na guia Configurações. Na opção abaixo Upgrades e compras, escolha quem pode comprar um plano pago para o seu workspace: Qualquer membro pleno deste workspace ou Apenas proprietários de workspaces.