Como proprietário ou administrador, você pode reativar a conta de um membro quando quiser. Siga as etapas abaixo para restaurar o acesso de um membro desativado a um workspace ou organização Enterprise.
Como reativar uma conta
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No computador, clique em Administrador na barra lateral.
No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Pessoas.
Clique noícone de três pontosao lado da conta que você quer reativar.
Clique em Ativar conta.
Após ser reativado, o membro poderá entrar imediatamente no workspace. Ele também terá acesso a todas as mensagens enviadas antes da conta ter sido desativada, mas não será adicionado novamente aos canais dos quais fazia parte.
Os membros que tenham sido desativados no âmbito da organização devem ser reativados por um proprietário ou administrador da organização antes de poderem entrar novamente no workspace. Os membros com contas ativas dentro de uma organização poderão ser reativados em um workspace por um proprietário ou administrador do workspace.
Nível organizacional
Os proprietários e os administradores de organização podem reativar qualquer membro que foi desativado no nível organizacional:
No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
Selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
Clique em Pessoas na barra lateral esquerda, depois selecione Membros.
Selecione Ver membros desativados no topo à direita.
Marque a caixa ao lado de qualquer membro que você quer reativar.
Clique em Convidado de canal único, Convidado multicanal ou Membro da linha de frente ou Membro para selecionar uma função e reativar os membros selecionados.
Os proprietários e administradores de workspace podem reativar membros que foram removidos do workspace, desde que suas contas ainda estejam ativas na organização. Veja como:
No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar membros.
Ao lado da barra de pesquisa à direita, clique em Filtros e escolha Membros removidos do workspace.
Clique no ícone de três pontosao lado do membro que você quer reativar.
Clique em Adicionar ao workspace.
Os membros reativados poderão entrar imediatamente no workspace. Ele também terá acesso a todas as mensagens enviadas antes da conta ter sido desativada, mas não será adicionado novamente aos canais dos quais fazia parte.
Quem pode usar este recurso?
Proprietários/administradores de workspaces ou proprietários/administradores de organizações