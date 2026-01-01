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Planos Empresariais

Após ser reativado, o membro poderá entrar imediatamente no workspace. Ele também terá acesso a todas as mensagens enviadas antes da conta ter sido desativada, mas não será adicionado novamente aos canais dos quais fazia parte.

ao lado da conta que você quer reativar.

Os membros que tenham sido desativados no âmbito da organização devem ser reativados por um proprietário ou administrador da organização antes de poderem entrar novamente no workspace. Os membros com contas ativas dentro de uma organização poderão ser reativados em um workspace por um proprietário ou administrador do workspace.

Nível organizacional

Os proprietários e os administradores de organização podem reativar qualquer membro que foi desativado no nível organizacional:

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda, depois selecione Membros. Selecione Ver membros desativados no topo à direita. Marque a caixa ao lado de qualquer membro que você quer reativar. Clique em Convidado de canal único, Convidado multicanal ou Membro da linha de frente ou Membro para selecionar uma função e reativar os membros selecionados.



Os membros reativados poderão descobrir e entrar em workspaces da organização. Os proprietários de organizações também podem adicionar membros reativados a workspaces, seja manualmente ou por provedor de identidade.



Nível do workspace

Os proprietários e administradores de workspace podem reativar membros que foram removidos do workspace, desde que suas contas ainda estejam ativas na organização. Veja como:

No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar membros . Ao lado da barra de pesquisa à direita, clique em Filtros e escolha Membros removidos do workspace. Clique no ícone de três pontos ao lado do membro que você quer reativar. Clique em Adicionar ao workspace.



Os membros reativados poderão entrar imediatamente no workspace. Ele também terá acesso a todas as mensagens enviadas antes da conta ter sido desativada, mas não será adicionado novamente aos canais dos quais fazia parte.