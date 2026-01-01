Als Inhaber:in oder Administrator:in kannst du einen Mitglieder-Account jederzeit reaktivieren. Mit den folgenden Schritten kannst du den Zugang eines deaktivierten Mitglieds zu einem Workspace oder einer Enterprise-Organisation wiederherstellen.
Accounts reaktivieren
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungenaus und klicke dann auf Personen.
Klicke auf dasSymbol mit den drei Punktenneben dem Account, den du reaktivieren möchtest.
Klicke auf Account aktivieren.
Mitglieder können sich sofort bei deinem Workspace anmelden, wenn ihr Account reaktiviert wurde. Sie können auf alle Nachrichten zugreifen, die sie vor der Deaktivierung ihres Accounts gesendet haben, werden aber nicht mehr zu den Channels hinzugefügt, in denen sie zuvor waren.
Mitglieder, die auf Organisationsebene deaktiviert wurden, müssen von einem Organisationsinhaber oder -administrator reaktiviert werden, bevor sie einem Workspace wieder beitreten können. Mitglieder mit aktiven Accounts innerhalb einer Organisation können von einem Workspace-Inhaber oder -Administrator wieder in einen Workspace aufgenommen werden.
Organisationsebene
Organisationsinhaber und -inhaberinnen sowie -administratoren und -administratorinnen können jedes Mitglied reaktivieren, das auf Organisationsebene deaktiviert wurde:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.
Wähle Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen und wähle dann Mitglieder aus.
Wähle Deaktivierte Mitglieder anzeigen oben rechts.
Aktiviere das Kontrollkästchen neben jedem Mitglied, dass du reaktivieren möchtest.
Klicke auf Regulärer Channel-Gast, Multi-Channel-Gast, Frontline-Mitglied oder Mitglied, um eine Rolle für die ausgewählten Mitglieder auszuwählen und sie zu reaktivieren.
Workspace-Inhaber und -Administratoren können Mitglieder, die aus ihrem Workspace entfernt wurden, wieder hinzufügen, solange ihre Mitglieds-Accounts noch in der Organisation aktiv sind. Das funktioniert so:
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke anschließend auf Mitglieder verwalten.
Klicke neben der Suchleiste auf der rechten Seite auf Filter und wähle dann Aus dem Workspace entfernte Mitglieder.
Klicke auf das Symbol mit den drei Punktenneben dem Mitglied, das du wieder hinzufügen möchtest.
Klicke auf Zum Workspace hinzufügen.
Wieder hinzugefügte Mitglieder können sich sofort bei dem Workspace anmelden. Sie können auf alle Nachrichten zugreifen, die sie vor der Deaktivierung ihres Accounts gesendet haben, werden aber nicht mehr zu den Channels hinzugefügt, in denen sie zuvor waren.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber/-Administratorinnen und -Administratoren oder Organisationsinhaberinnen und -Inhaber/-Administratorinnen und -Administratoren