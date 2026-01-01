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Enterprise-Pläne

Mitglieder können sich sofort bei deinem Workspace anmelden , wenn ihr Account reaktiviert wurde. Sie können auf alle Nachrichten zugreifen, die sie vor der Deaktivierung ihres Accounts gesendet haben, werden aber nicht mehr zu den Channels hinzugefügt, in denen sie zuvor waren.

Mitglieder, die auf Organisationsebene deaktiviert wurden, müssen von einem Organisationsinhaber oder -administrator reaktiviert werden, bevor sie einem Workspace wieder beitreten können. Mitglieder mit aktiven Accounts innerhalb einer Organisation können von einem Workspace-Inhaber oder -Administrator wieder in einen Workspace aufgenommen werden.

Organisationsebene

Organisationsinhaber und -inhaberinnen sowie -administratoren und -administratorinnen können jedes Mitglied reaktivieren, das auf Organisationsebene deaktiviert wurde:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen und wähle dann Mitglieder aus. Wähle Deaktivierte Mitglieder anzeigen oben rechts. Aktiviere das Kontrollkästchen neben jedem Mitglied, dass du reaktivieren möchtest. Klicke auf Regulärer Channel-Gast, Multi-Channel-Gast, Frontline-Mitglied oder Mitglied, um eine Rolle für die ausgewählten Mitglieder auszuwählen und sie zu reaktivieren.



Reaktivierte Mitglieder können Workspaces in der Organisation sehen und ihnen beitreten. Organisationsinhaber können auch manuell oder über einen Identitäts-Provider reaktivierte Mitglieder zu Workspaces hinzufügen.



Workspace-Ebene

Workspace-Inhaber und -Administratoren können Mitglieder, die aus ihrem Workspace entfernt wurden, wieder hinzufügen, solange ihre Mitglieds-Accounts noch in der Organisation aktiv sind. Das funktioniert so:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke anschließend auf Mitglieder verwalten . Klicke neben der Suchleiste auf der rechten Seite auf Filter und wähle dann Aus dem Workspace entfernte Mitglieder. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Mitglied, das du wieder hinzufügen möchtest. Klicke auf Zum Workspace hinzufügen.



Wieder hinzugefügte Mitglieder können sich sofort bei dem Workspace anmelden. Sie können auf alle Nachrichten zugreifen, die sie vor der Deaktivierung ihres Accounts gesendet haben, werden aber nicht mehr zu den Channels hinzugefügt, in denen sie zuvor waren.