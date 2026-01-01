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Se você estiver preocupado de que alguém possa ter acessado sua conta ou se você esqueceu de encerrar sua sessão no Slack em um dispositivo compartilhado, os logs de acesso facilitam a verificação de qualquer atividade incomum ou suspeita na sua conta do Slack.
O que é possível ver nos logs de acesso?
A hora e data de cada novo login.
O endereço IP de cada dispositivo que acessou sua conta.
Uma lista de dispositivos que acessaram a sua conta.
Ver os logs de acesso
No computador, acesse as
Configurações da conta pelo link http://my.slack.com/account. Clique em
Logs de acesso no canto superior direito para ver seus logs. Se preferir, clique em Baixar logs de acesso para salvar uma cópia em seu computador.
Se você perceber alguma atividade suspeita ou incomum, retorne para a
página Configurações da conta e selecione Sair de todas as outras sessões. Observação: nos planos Pro, Business+ e Enterprise, os proprietários e administradores podem ver os logs de acesso de todos os membros.
Entenda as entradas do log de acesso Se sua conta estiver conectada e você estiver usando o Slack ativamente, novas entradas serão registradas e adicionadas a seus logs de acesso uma vez a cada hora. Novas entradas serão geradas quando você realizar as seguintes ações:
Entrar em sua conta.
Abrir o app do Slack no computador ou dispositivo móvel. Entrar com um endereço IP único em um computador ou dispositivo móvel.
Alterar sua
disponibilidade de ausente para ativo.
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