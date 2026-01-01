Profilo e preferenze
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Se temi che qualcuno possa aver effettuato l'accesso al tuo account o hai dimenticato di disconnetterti da Slack su un dispositivo condiviso, con i registri degli accessi puoi controllare facilmente eventuali attività insolite o sospette sul tuo account Slack.
Che cosa permettono di vedere i registri degli accessi?
La data e l’ora di ogni nuovo accesso.
L'indirizzo IP di ogni dispositivo da cui è stato effettuato l'accesso al tuo account.
L'elenco dei dispositivi da cui è stato effettuato l'accesso al tuo account.
Visualizzare i tuoi registri degli accessi
Dal desktop, vai alle
Impostazioni account seguendo questo link: https://my.slack.com/account. Clicca su
Registri degli accessi in alto a destra per visualizzare i tuoi registri. Se lo desideri, clicca su Scarica registri degli accessi per salvare una copia sul tuo computer.
Se noti attività insolite o sospette, torna alla
tua pagina Impostazioni account e seleziona Disconnetti da tutte le altre sessioni. Nota: nei piani Pro, Business+ e Enterprise, i proprietari e gli amministratori possono visualizzare i registri degli accessi di tutti i membri.
Comprendere le voci del registro degli accessi Quando ti connetti a Slack e lo utilizzi attivamente, vengono registrate nuove voci e aggiunte ai tuoi registri degli accessi una volta ogni ora. Vengono generate nuove voci ogni volta che effettui una delle operazioni seguenti:
Accedi al tuo account.
Apri la app di Slack sul tuo computer o dispositivo mobile. Accedi con un indirizzo IP univoco e con un dispositivo desktop o mobile.
Cambia la tua
disponibilità da assente a disponibile.
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