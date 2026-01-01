Direcione uma pessoa para o perfil de um colega de equipe criando um link personalizado que pode ser compartilhado no diretório de contatos ou na intranet da sua empresa. Esse link, também conhecido como deeplink, só abrirá o Slack para membros com acesso ao seu workspace.

Os links para perfis facilitam ainda mais a localização das pessoas certas no Slack. Tente compartilhá-los em locais onde é útil dar um rosto a um nome:

Diretório de funcionários internos

Assinaturas de e-mail

Atualizações de boletins informativos



Criar um link para uma MD ou um perfil

Planos Gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Crie o link combinando a URL do workspace com o ID de usuário do membro. Veja como: A primeira parte do link é a URL do workspace. Por exemplo, https://acmeco.slack.com . ID de usuário. O ID de usuário de vários membros pode ser encontrado pelo A segunda parte do link é o. O ID de usuário de vários membros pode ser encontrado pelo método de API users.list . O ID de um usuário individual pode ser encontrado clicando botão Mais no perfil do membro, e escolhendo Copiar ID do membro. Adicione o ID de usuário ao final da URL do workspace. Veja um exemplo: https://acmeco.slack.com/team/U1H63D8SZ.



Pronto! Inclua esse link onde quiser no perfil de um membro. Crie o link combinando a URL da organização com os IDs de usuário dos membros no nível da organização. Veja como: A primeira parte do link é a URL da organização. Digamos que seja https://acmeorg.enterprise.slack.com . ID de usuário do membro no âmbito da organização. O ID de usuário de vários membros pode ser encontrado pelo A segunda parte do link é odo membro no âmbito da organização. O ID de usuário de vários membros pode ser encontrado pelo método de API SCIM GET /Users . O ID de u m usuário individual pode ser encontrado clicando no botão Mais no perfil do membro, e escolhendo Copiar ID do membro. Adicione o ID de usuário ao final da URL da organização. Tal como: https://acmeorg.enterprise.slack.com/user/@W1H63D8SZ.



