Leute gelangen direkt zum Profil eines Team-Mitglieds, indem du einen benutzerdefinierten Link erstellst, um ihn im Personenverzeichnis oder Intranet deines Unternehmens zu teilen. Dieser Link (auch Deeplink genannt) öffnet Slack nur für Mitglieder mit Zugang zu deinem Workspace.

Das Verlinken zu einem Profil macht es noch einfacher, die richtigen Leute in Slack zu finden. Versuche, den Link an Stellen zu teilen, an denen es hilfreich ist, einem Namen ein Gesicht zu geben:

Internes Mitarbeiterverzeichnis

E-Mail-Signaturen

Newsletter-Updates



Link zu einer DM oder einem Profil erstellen

Kostenloser Plan, Pro- und Business+ Plan Enterprise-Pläne Erstelle den Link, indem du deine Workspace-URL mit den Benutzer-IDs der Mitglieder kombinierst. So funktioniert es: Der erste Teil des Links ist die Workspace-URL. Zum Beispiel https://acmeco.slack.com . Benutzer-ID. Die Benutzer-IDs mehrerer Mitglieder findest du über die Der zweite Teil des Links ist die. Die Benutzer-IDs mehrerer Mitglieder findest du über die API-Methode users.list . Die Benutzer-ID eines einzelnen Mitglieds findest du auch, indem du auf Mehr-Button im Profil eines Mitglieds klickst und dann Mitglieds-ID kopieren auswählst. Hänge die Benutzer-ID an das Ende der Workspace-URL an. Hier ist ein Beispiel: https://acmeco.slack.com/team/U1H63D8SZ.



Das war es auch schon! Füge diesen Link an einer beliebigen Stelle zum Profil eines Mitglieds hinzu. Erstelle den Link, indem du deine Organisations-URL mit den Benutzer-IDs von Mitgliedern auf Organisationsebene kombinierst. So funktioniert es: Der erste Teil des Links ist die Organisations-URL. Zum Beispiel https://acmeorg.enterprise.slack.com . Benutzer-ID des Mitglieds auf Organisationsebene. Die Benutzer-IDs mehrerer Mitglieder findest du über die Der zweite Teil des Links ist diedes Mitglieds auf Organisationsebene. Die Benutzer-IDs mehrerer Mitglieder findest du über die API-Methode SCIM GET /Users . Die Benutzer-ID eines einzelnen Mitglieds findest du auch, indem du auf den Mehr-Button im Profil eines Mitglieds klickst und dann Mitglieds-ID kopieren auswählst. Hänge die Benutzer-ID an das Ende der Organisations-URL an. So wie hier: https://acmeorg.enterprise.slack.com/user/@W1H63D8SZ.



